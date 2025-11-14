Ansotegi: «Ganar fuera de casa puede afianzar la buena dinámica»

Iris Moreno Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

El Sanse visita este sábado el Skyfi Castalia para medirse al CD Castellón (16.00 horas) con el objetivo de conseguir su primera victoria fuera de casa. Los entrenados por Jon Ansotegi, invictos como local, tienen aún esa asignatura pendiente. «Sí que es importante, yo creo que los jugadores están viendo que son competitivos y que pueden jugar contra cualquiera, pero por lo que sea sí que es verdad que hasta ahora, fuera de casa yo creo que hemos tenido un par de partidos donde igual hemos estado, no sé si lejos de ganar. Ha sido una pena no sacar nada», asegura.

Una victoria como visitante sería clave para el grupo. «Creo que si conseguimos sacar algo positivo fuera de casa, puede ser un buen primer paso para afianzar esa dinámica que llevamos en casa y darle continuidad. Hemos tenido momentos muy buenos y no los hemos aprovechado en forma de gol, en eso tenemos que mejorar», apunta.

El técnico valora positivamente la semana. «Ha ido muy bien, es verdad que por las bajas que han tenido en el primer equipo por las selecciones no hemos tenido a todos los jugadores los primeros días. Pero seguro que han entrenado bien y el equipo llegará a tope para enfrentar ese partido», detalla.

Carbonell, sí; Mikel y Gorosabel, no

Tendrá que completar el puzle con los efectivos disponibles en el centro del campo. Para el encuentro serán baja Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel por sanción. «Dada la situación estamos intentando que los dos aprovechen esta semana más para recuperar fuerzas para entrenar», explica. En cuanto a Tomy Carbonell, «el otro día decidimos entre todos que era demasiado pronto ese partido para él. Esta semana ha terminado bien y no van a tener ningún problema en jugar, en lo que decidamos en el inicio o luego para ayudarnos después.

Preguntado sobre Ibai Agirre, subraya que «le tocó jugar en el mediocentro porque Tomy no estaba. Nos puede dar más llegada, sí que nos puede pisar las dos áreas, hizo un partidazo jugando en el mediocentro. Es una virtud que pueda jugar de cuatro, que pueda jugar de más interior, posiciones más adelantadas, eso también nos da más abanico y más posibilidades».

Sobre el rival, considera que «viendo sus últimos partidos sí que parece que ellos tienen un juego muy atractivo, con mucha gente por dentro, en ese sentido seguro que va a ser difícil. En esos momentos donde ellos tienen el balón tenemos que cerrar bien, tenemos que defender bien y tenemos que intentar que ellos no tengan ocasiones de gol».

Espera que el Castellón, que el pasado miércoles confirmó a Pablo Hernández como entrenador hasta final de temporada tras abandonar su situación de interinidad, plantee mañana «un juego bastante ofensivo, con balón montan bastante a la izquierda. Según con qué jugadores salgan también varía su forma de jugar, tendremos que esperar un poco al once y después, yo creo que es lo más importante, en el campo identificar lo que pasa».

¿Anoeta o Zubieta?

Ansotegi asegura que el equipo aceptará lo que el club decida sobre el escenario para jugar sus partidos como local. «Está claro que estamos cómodos en Anoeta, estamos sacando resultados. Sobre el rumor de jugar en Zubieta a mi todavía no me han confirmado nada. El club ya dijo en su día que la intención es alternar los campos y desde ahí sacar la mejor solución para todos. En Anoeta estamos muy a gusto y si nos toca seguir allí, pues muy bien, y si nos toca venir aquí, pues también. Los dos campos están bien, es verdad que todos los chavales el sueño que han tenido desde pequeños es jugar en la Anoeta.