50 años de la primera diablura de López Ufarte Eterno. Mañana se cumple medio siglo del estreno con la Real de uno de los mejores jugadores de la historia. «Fue en San Mamés en un día de granizo, lluvia y frío», recuerda

«Tengo el recuerdo de que fue un día inolvidable». Quien lo dice es uno de los mejores jugadores que ha vestido la camiseta txuri-urdin en su centenaria historia. Y la razón, porque mañana se cumplen 50 años de su debut con la primera plantilla realista.

«Es el debut soñado cuando eres un niño. Yo vivía en Irun y de alguna manera la ilusión era intentar debutar con el primer equipo de la Real Sociedad». Y Roberto López Ufarte, de 67 años, lo consiguió. Un 30 de noviembre de 1975. No fue en Atotxa, pero tampoco en un campo cualquiera. «Fue en San Mamés y jugué los últimos veinte minutos de partido», relata quien colabora desde hace años en este periódico analizando la marcha del equipo de sus amores.

El relato del habilidoso extremo realista arranca cuando calentando por la banda, Andoni Elizondo llamó a aquel joven de 17 años con el pelo rizado y muerto de frío. «Yo estaba recién llegado, como quien dice, de Mónaco, donde jugamos el torneo de juveniles con la selección española, donde marqué un gol y salí nominado como mejor jugador», explica López Ufarte.

Crónica del debut de Roberto López Ufarte con la Real en San Mamés.

Los recuerdos se le agolpan como si hubiera sido ayer su estreno como jugador de la Real. «No sé si aparece en la crónica pero el partido se tuvo que detuvo durante diez minutos por el granizo que cayó. Me acuerdo que nos tuvimos que meter en el túnel de vestuarios para guarecernos un poco de la que caía. Fue un día de granizo, lluvia y frío. Difícil de olvidar».

El jugador nacido en Fez, a donde sus padres se habían trasladado en busca de trabajo, sonríe rememorando aquel día de derrota en San Mamés por 2-0. «De lo que no me acuerdo es de la charla de Andoni Elizondo antes de salir al campo, bastante tenía con asimilar el debut». Aunque reconoce que «mejor así porque ahora con tanto ayudante que hay, tanta gente al lado del entrenador, te sacan la tablet o las fotocopias antes del cambio y para un chaval que va a debutar eso me parece bastante información».

Con 17 años, López Ufarte debutó y compartió vestuario con veteranos de guerra como José Mari Martínez 'Gaztelu' (el aita de Agustín Aranzabal) o Gorriti, con el germen de la generación de oro encabezada por Inaxio Kortabarría, Luis Miguel Arconada o Santi Idígoras. «Siempre recuerdo el primer día que llegué al vestuario de la Real. El 'Chino' Martínez, que llamamos el capitán de antes, me cogió del cuello y me dijo, venga, te voy a enseñar todo lo que hay que enseñarte para que estés más tranquilo», relata el genial extremo zurdo.

Un apodo real

Entre anécdotas, recuerdos, datos y añoranzas, se había quedado en el tintero la explicación de por qué se le conocía como 'Le petit diable' (El Pequeño Diablo). Volvemos a ese torneo juvenil que se jugó coincidiendo con la muerte del Caudillo en Mónaco. Roberto López Ufarte fue designado mejor jugador de ese campeonato al marcarle un golazo a Bélgica, compartiendo ese mérito con Cabrini, el líbero de la selección de Italia. «Fue el príncipe de Mónaco, Rainiero, el que lo comentó estando en la grada: '¿quién es ese pequeño diablo?' Dijo en francés. Y eso lo recogió algún periodista y luego me lo comentó. Entonces paradójicamente, me ha acompañado durante toda mi trayectoria deportiva». Preguntado por si hoy en día alguien le llama así, López Ufarte dice que «tengo un buen amigo en Barcelona que me sigue llamando Diablo», comenta entre risas.

Quien viera jugar en directo a Roberto López Ufarte, más si su equipo es la Real, solo podía enamorarse del juego del pequeño diablo. Zurdo cerrado, balón pegado al pie y una exquisitez técnica, impropia de aquella época. Sorteaba rivales como si levitara por el césped. No un pasto como el de ahora. «Bueno, sí que había buenos campos. Pero también te encontrabas con algunos que tenían más barro que hierba –como el propio Atotxa–, así que había que adaptarse». Lo dice con humildad el extremo pero basta con navegar por internet y buscar algunas de sus jugadas para en menos de medio minuto embelesarse con su juego. Un golazo al Madrid en el Bernabéu, un regate de fábula al Barça, un pase de gol contra el Athletic en Atotxa. «A mí me gustaba eso de dar pases, y eso que metí 129 goles en mi carrera con la Real, pero yo no era un goleador», indica.

474 partidos jalonan la carrera como blanquiazul de Roberto López Ufarte. Después añadió algunos más tras su paso por Atlético y Betis. El Pequeño Diablo obtuvo cuatro títulos con la Real, en la época dorada del club: dos Ligas, una Supercopa y una Copa del Rey.

En un fútbol de otra época «con menos preparación y puede que menos técnica», argumenta, su clase desbordaba defensas. Hace cincuenta años, sacar el balón jugado era un quimera, aunque la Real contaba con un defensa de una clase descomunal como Kortabarria. Los defensas eran stoppers. 'No pasa ni el balón, ni el jugador', era el lema de los defensores. Y en éstas, López Ufarte se acuerda de Carrete, lateral formado en el Oviedo y que jugó también en el Valencia. «Eran buenos duelos», dice con una sonrisa. «Acababas un partido y ya estabas pensando en el siguiente. Recuerdo cómo pensaba en los enfrentamientos con Carrete. Antes los marcajes eran al hombre y me preguntaba '¿qué tengo que hacer con él?' Lo llevaba para el lado contrario a la derecha, él allí iba a estar más incómodo y a mí me daba igual estar en un lado que en otro». Cita otros nombres como San José o Urkiaga «que te marcaban hasta el vestuario».

Los títulos

La carrera de Roberto López Ufarte no se puede entender sin los títulos que acaparó con la Real. Le tocó jugar en la época dorada del club, aquella que llevó a niños que ahora son mayores, a aprenderse el once inicial de memoria. El que empezaba en Arconada y terminaba, precisamente en López Ufarte. «Ciertamente el fútbol ha cambiado mucho y cada época tiene sus cosas buenas y malas». Ufarte es sincero. «No me cambiaría, la verdad», indica sobre las diferencias de haber disfrutado de esta época futbolística de mucho más dinero, una vida casi anacoreta y entrenamientos a puerta cerrada. «Es que ganar la Liga es el 'summum'», apunta. Y eso que ganó dos. «Pues deberían haber sido tres», replica 'Le petit diable'. «En la temporada 79/80, la de la imbatibilidad estuve con un cólico nefrítico la semana del partido contra el Sevilla y no pude ayudar al equipo. Aquel año sí jugamos bien», dice.

El gol de Jesús Mari Zamora en Gijón hizo «justicia» con lo sucedido un año antes en el Sánchez Pizjuán. «Siempre he dicho que el entrenador que más me supo sacar fue Alberto Ormaetxea, para mí el mejor en su puesto en la historia de la Real», cuenta López Ufarte.

Cincuenta años atrás, la Real dominaba gracias a las paradas de Arconada, una fortaleza defensiva inigualable, el desequilibrio de López Ufarte y como él dice «y mis socios». ¿Quienes eran? «El que más, Jesús Zamora. Quizá porque estaba cerca de mí jugando. Y si no centraba para que Satrus o Idígoras pudieran rematar a puerta».

El primer gol de los 129 que marcó con al elástica blanquiazul fue un 25 de septiembre de 1976 en Atotxa contra el Atlético de Madrid. Y después llegaron los títulos de Liga, la Supercopa, el Mundial 82, las semifinales de Copa de Europa contra el Hamburgo y el título de Copa del Rey contra el Atlético en La Romareda. Medio siglo del debut de un jugador diferente para aquella época. De un diablo vestido de blanquiazul.

