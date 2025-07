Anoeta deja de ser Reale... pese a que se mantiene el rótulo

Ángel López San Sebastián Martes, 1 de julio 2025, 16:00 Comenta Compartir

Muchos seguidores de la Real Sociedad no le han dejado de llamar Anoeta en ningún momento, pese a que, merced a los 'naming rights', ... durante los últimos seis años su denominación oficial, por lo menos en los días de partido de Liga y de Copa -no de Europa-, era otro. Desde este martes, el coliseo de Amara deja de ser Reale Arena para siempre y, por lo menos de momento, recupera su nombre original, pese a que los rótulos de la empresa de seguros, esas letras tan grandes que se ven desde cualquier punto de la la Avenida de Madrid y desde la Variante donostiarra todavía no se han retirado. Los gestores y los encargados del departamento de marketing del club donostiarra buscan ahora un nuevo nombre para el escenario de los partidos de la escuadra txuri-urdin que signifique una nueva fuente de ingresos. Reale Seguros pagó 12 millones de euros en 2019 para rebautizar con su nombre el estadio realista durante seis años después de la reforma que aumentó su aforo hasta los 39.000 espectadores y eliminó las pistas de atletismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión