Anoeta será una caldera en el derbi: ya no quedan localidades para el sábado

A unas horas del primer encuentro copero de la Real Sociedad ante el Negreira, las miras se enfocan asimismo en el partido del ... sábado (18.30 horas), el más esperado del año en Donostia, el derbi entre la escuadra guipuzcoana y el Athletic. El club txuri-urdin anuncia que ya no quedan entradas disponibles en tribuna y que sólo restan algunas de Hospitality, por lo que está garantizado que el coliseo de Anoeta será una olla a presión favorable a los donostiarras. El ambientazo está asegurado pese a que el inicio del encuentro todavía es en horario laboral y hay socios que no puedan acudir, aunque tienen la opción de ceder su carnet a un allegado o al propio club.

De hecho, todavía en la noche del lunes y en la mañana de este martes todavía se han podido adquirir localidades sueltas en distintos sectores del campo, las correspondientes a aquellos abonados que han decidido vender su entrada al club para este encuentro y embolsarse el 40% del precio del ticket. Y esto puede seguir sucediendo en las próximas horas. Por ejemplo, un seguidor ha comprado una localidad a 77 euros en la Grada Familiar.

La Real no está ofreciendo demasiados motivos para que su parroquia se vuelque esta temporada, pero ya el viernes pasado acudieron casi 31.000 espectadores al encuentro ante el Sevilla y seguro que se verán muy pocas butacas azules en la tarde de este sábado en Anoeta. La cifra de abonados sigue siendo de 38.002, por lo que la asistencia dependerá de la respuesta de la masa social.

Un partido con gancho histórico

De hecho, esté como esté el equipo, la visita del Athletic es que la históricamente más interés suscita entre la parroquia txuri-urdin, junto con la del Madrid, la del Barça y la de grandes de Europa como el PSG, el Inter de Milán o el United. De hecho, dos de las mejores asistencias de toda la historia en Anoeta se registraron en derbis contra el equipo de Bilbao: 39.366 espectadores acudieron al duelo de Champions ante el PSG, pero las dos siguientes marcas en el estadio donostiarra fueron ante el Athletic: los 38.342 de la Liga 2022/23 y los 38.229 espectadores de la 2023/24.

Al interés evidente de la familia 'realzale' por acudir a este encuentro, se une que la grada visitante, compuesta por 645 aficionados, estará repleta de seguidores del Athletic, que también se dejarán ver por otros sectores del campo con abonos prestados o entradas compradas por la web oficial del club. El Athletic, que juega en un estadio con una capacidad muy superior, de 53.331 espectadores (14.000 más que Anoeta) envía el mismo número de localidades a la Real, 645, que representa un 1,2% del total del aforo.