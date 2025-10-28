Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de Anoeta en el último derbi contra el Athletic

Anoeta será una caldera en el derbi: ya no quedan localidades para el sábado

Se espera una de las mejores entradas de la historia del estadio en el Real Sociedad - Athletic de dentro de cuatro días: sólo queda papel en el área de Hospitality

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 10:45

Comenta

A unas horas del primer encuentro copero de la Real Sociedad ante el Negreira, las miras se enfocan asimismo en el partido del ... sábado (18.30 horas), el más esperado del año en Donostia, el derbi entre la escuadra guipuzcoana y el Athletic. El club txuri-urdin anuncia que ya no quedan entradas disponibles en tribuna y que sólo restan algunas de Hospitality, por lo que está garantizado que el coliseo de Anoeta será una olla a presión favorable a los donostiarras. El ambientazo está asegurado pese a que el inicio del encuentro todavía es en horario laboral y hay socios que no puedan acudir, aunque tienen la opción de ceder su carnet a un allegado o al propio club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena
  3. 3

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  7. 7

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  8. 8 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  9. 9 Pillan a un hombre abandonando cinco gatos en la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia»
  10. 10

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Anoeta será una caldera en el derbi: ya no quedan localidades para el sábado

Anoeta será una caldera en el derbi: ya no quedan localidades para el sábado