Anoeta acogerá el Partido Más Inclusivo del año

Anoeta se vestirá de gala para acoger la tercera edición del Partido Más Inclusivo del año. El encuentro de la octava jornada de LaLiga, que ... enfrentará a la Real Sociedad con el Rayo Vallecano, no será uno cualquiera. El domingo (de 16:45 a 18:15), en los alrededores del estadio, se llevarán a cabo diferentes actividades con el objetivo de dar visibilidad a diversas realidades sociales y subrayar el valor de la diversidad en el deporte y en la sociedad.

El acto de presentación del Partido Más Inclusivo, ha tenido lugar este martes en el Auditorio del Estadio de Anoeta, y ha contado con la presencia de Xabi Prieto, así como con los representantes institucionales que han hecho posible esta iniciativa. «Sabemos la fuerza que tiene el fútbol y poner este deporte al servicio de la inclusión es muy importante. La Real es mucho más que un club que organiza partidos los fines de semana», ha subrayado el excapitán txuri-urdin.

El partido del domingo será una herramienta poderosa para romper barreras, unir a las personas y generar oportunidades que van mucho más allá del terreno de juego. Con este propósito, la Fundación ha preparado un programa integral de actividades que se desarrollarán tanto fuera como dentro del estadio.

El movimiento en el exterior comenzará a las 16:45 horas en frente de la puerta 13 del estadio con un partidillo entre exfutbolistas de la Real —Alberto de la Bella, Carlos Martínez, Luis Pérez, Bixio Gorriz, Mikel Loinaz, Aintzane Encinas, Maialen Zelaia, Larraitz Lukas, entre otros— y el equipo Genuine txuri-urdin.

Desde el inicio hasta las 18:00 horas, habrá actividades como lanzamientos de penaltis con la ONCE, photocall, firmas, una exhibición de Powerchair, música e hinchables.

A las 18:15, ya dentro del estadio, el himno será interpretado con acompañamiento en lengua de signos —también durante la proyección del once inicial—. Tanto los futbolistas como los niños y niñas que salten al campo junto a ellos vestirán la camiseta del Partido Más Inclusivo. El saque de honor correrá a cargo del equipo Real Sociedad Genuine y, en el descanso, el Tambor de Oro de la ciudad en 2024, Verdini, actuará junto al grupo de danza contemporánea formado por personas con diversidad funcional.

El Partido Más Inclusivo cuenta ya con dos precedentes destacados: en 2023, durante el Real Betis – Real Valladolid de LaLiga, y en 2024, en el Atlético de Madrid – Lille de la Champions League. En esta ocasión, será Anoeta quien acoja una jornada que reunirá a numerosas entidades sociales y asociaciones vinculadas a la inclusión de personas con discapacidad que colaboran con Real Sociedad Fundazioa.