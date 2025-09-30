Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación en Anoeta del Partido más Inclusivo del año, con Aitor Francesena y Xabi Prieto, entre otros Morquecho

Anoeta acogerá el Partido Más Inclusivo del año

El templo donostiarra se vestirá de gala para acoger la iniciativa impulsada por Real Sociedad Fundazioa, que trata de dar visibilidad y subrayar la diversidad en el deporte

Xabier Manzanares

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:55

Anoeta se vestirá de gala para acoger la tercera edición del Partido Más Inclusivo del año. El encuentro de la octava jornada de LaLiga, que ... enfrentará a la Real Sociedad con el Rayo Vallecano, no será uno cualquiera. El domingo (de 16:45 a 18:15), en los alrededores del estadio, se llevarán a cabo diferentes actividades con el objetivo de dar visibilidad a diversas realidades sociales y subrayar el valor de la diversidad en el deporte y en la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  2. 2 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  3. 3

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  4. 4

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  5. 5 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  6. 6 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  7. 7

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  8. 8

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  9. 9

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  10. 10

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Anoeta acogerá el Partido Más Inclusivo del año

Anoeta acogerá el Partido Más Inclusivo del año