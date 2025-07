«Este año sí que se han superado»

Nada más se hizo oficial el lanzamiento de las nuevas camisetas txuri-urdin, la tienda oficial de la Real Sociedad situada en Anoeta parecía ... muy tranquila, pero, a medida que pasó la tarde, los aficionados realzales no dudaron en acercarse para verlas de cerca o incluso hacerse con una de ellas. «Me parecen una pasada, este año se han superado». «Me voy a comprar la camiseta visitante». «Creo que han dado en la tecla». Estas eran algunas de las declaraciones de los aficionados txuri-urdin nada más entrar a la tienda.

Por un lado, la primera equipación, combina cuatro rayas azules con tres blancas, como se refleja en la bandera del escudo txuri-urdin, alternando a su vez líneas gruesas con líneas más delgadas. El escudo está bordado y el cuello, en esta ocasión, redondo. Los dorsales serán blancos sobre fondo azul. Por otro lado, la segunda equipación destaca por el efecto del mármol y combinación de colores gris antracita, combinado con plata, simbolizando la elegancia de los materiales. El escudo también está bordado, pero centrado en el pecho y el cuello en pico.

A muchos de los aficionados lo que más les sorprendió fueron las cuatro rayas azules que este año lucirá la camiseta local de la Real. «Lo que más me gusta de la nueva camiseta es que tenga cuatro rayas. Le da un toque clásico», explica la donostiarra Paula Orella, aficionada txuri-urdin que no dudó en comprarse la nueva equipación. Uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido el diseño de la ikurriña situada en la parte trasera del cuello. «Me parece un puntazo las nuevas líneas que tiene la ikurriña. No son rectas, sino que parecen curvas, le da un efecto óptico muy innovador», comenta Ekain Gastamintza, realzale que vive justo enfrente de la tienda y no dudó en acercarse para ser uno de los primeros en hacerse con la nueva camiseta.

«El efecto marmol me gusta»

La segunda equipación es, como en la mayoría de temporadas, algo más atrevida, y en esta ocasión ha sido todo un acierto. Con el escudo situado en el centro del pecho, la elástica ha gustado —y mucho— entre la afición. «Es un puntazo que este año el escudo de la camiseta visitante esté en el centro. Es algo nuevo que me ha parecido una muy buena idea», comenta Arturo Veira, un aficionado txuri-urdin que se acerco desde Urnieta para ver la nueva camiseta. Mientras que la temporada pasada la segunda equipación buscaba evocar el tono de la arena, en la próxima campaña los jugadores de la Real lucirán una camiseta con un estampado que simula el mármol. Tal y como mostró el club en su vídeo de presentación, el diseño se inspira en los paisajes rocosos y montañosos que rodean a la ciudad de Donostia, aportando un toque elegante y simbólico.

Guiño a Luis Arconada

En ambas camiseta también se recoge un guiño al 50 aniversario del debut de nuestra mayor leyenda, Luis Arconada. Ese detalle se encuentra justo en la parte interior del cuello, donde figura la talla de la prenda. «Las dos equipaciones tiene muchos detalles. Uno de los que más me ha llamado la atención ha sido le mención que se le hace a Arconada», explica Arane Oscoz, realzale de Irun.