Turrientes celebra con Sergio Gómez el tercer gol contra el Negreira EFE

Tambores de derbi

Este partido lo puede cambiar todo y aportar normalidad a este curso tan agitado; nadie hizo dudar a Sergio: ningún meritorio le dio razones

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:27

Los minutos de mayor esplendor y delirio que uno recuerda en Anoeta en los últimos años fueron los que sucedieron entre el Txuri Urdin cantado ... a capela por una grada que estaba a rebosar y el 'Dale Cavese' conjunto y multitudinario tras el gol de Brais contra el Inter de Milán hace dos años. El himno del club comenzó a inspirar, pero el de los violines de la Champions hizo inyectar sangre en los ojos de los jugadores y de unos aficionados 'on fire' famélicos de grandes emociones. Este derbi lo puede cambiar todo y para ganarlo prioritariamente hay que jugar muy bien al fútbol, sacar el violín y entonar la mejor melodía, pero también superar al adversario en fuego y motivación, o sea, hacer que los tambores de guerra se oigan hasta en las Encartaciones.

