Mañana viene el Manchester United, un campeón de Europa con el campo más grande de toda la Premier League, y todavía no hay ambiente de ... partidazo en el entorno de la Real. No sobreviene el cosquilleo de las grandes citas, aunque éste tarde o temprano llegará. No se observa como el acontecimiento deportivo del año, ni del mes, casi ni de la semana, tras los duelos contra el Madrid y el Barça de los últimos días. Cómo estará siendo esta época de asentamiento en la elite de la Real, que el hecho de que vengan los ‘diablos rojos’ se convierte en rutina. En el ritual de lo habitual. El equipo al que idealizamos con Alex Ferguson al mando en aquellos partidos invernales de la Champions por televisión, vuelve a jugar contra la Real, por séptima vez desde 2013 y por quinta vez en cuatro años. Quizá cuando todo esto pase y pongamos el gran angular a lo que estamos viviendo, cuando miremos por el retrovisor, demos más valor al hecho de jugar un partido como éste, que sigue siendo una excepcionalidad pese a todo, y a la posibilidad de ganar y pasar a cuartos.

Menos excepcional fue la derrota en cancha del Barcelona. Fue la de toda la vida. La Real sabe que acudir a ese lugar es como hacerlo al dentista, pero es que el pasado domingo aprovechó para hacerse una gastroscopia y para extirparse los juanetes. Todo muy doloroso. Se aceptó con demasiada naturalidad que echaran a Aritz en el minuto 17, quizá porque el error del beasaindarra fue grosero al dar motivos a un árbitro debutante con ansia de medrar;pero hay voces llamémosles autorizadas de exárbitros -Muñiz, Mateu- que sostienen que el castigo debió quedarse en amarilla. Nos queda la duda de qué hubiese pasado en el caso de que el agarrado hubiese sido el jugador de la Real y el infractor, uno del Barça. Y también qué habrían hecho esos exárbitros en esa jugada y en ese mismo lugar cuando estaban en activo. La tendencia a decidir a favor del grande en caso de duda es eterna. Otro ritual de lo habitual. Se viene partidazo, claro que sí. Esta rutina es muy gozosa.

