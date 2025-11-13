¿Y los no canteranos?

Durante las últimas semanas se ha intensificado ese proceso de renovación de las jóvenes perlas de la cantera ya iniciado hace unos meses. Desde que ... comenzó 2025, han sido 12 (más Jon Martín) los futbolistas del filial que han estampado su firma en una ampliación de contrato con el doble propósito de blindar el talento joven que tiene este club con una cantera referente en Europa y de premiar a esta generación de futbolistas que firmaron la hazaña de llevar al filial a Segunda, categoría en la que están competiendo. El plan es nítido, pero ¿qué pasa con los no canteranos que llevan más tiempo en el club?

Remiro, Brais y Kubo son futbolistas de indudable trascendencia en el equipo y ascendencia en los demás. Son determinantes en el juego y referentes en el vestuario. Indiscutiblemente, el navarro, el gallego y el japonés son parte de esta Real que tantas alegrías ha dado de un tiempo a esta parte, pero su futuro es incierto en cada ventana de fichajes. Renovar canteranos es obligado en la Real, denota salud, en ocasiones es traumático, pero normalmente es mucho más sencillo que abordar este tipo de operaciones.

La situación más urgente a tratar es de la de Álex Remiro. El cancerbero de Cascante es el realista que más partidos ha jugado desde 2019 y uno de los futbolistas más indiscutibles de LaLiga en la actualidad. No ha dejado de crecer y, a sus 30 años, se halla ante la posibilidad de rubricar su último (o de sus últimos) gran contrato. La urgencia estriba en el hecho de que durante el próximo verano baja sustancialmente su cláusula de rescisión, ahora fijada en 75 millones de euros. Este último verano llamaron a su puerta el Barça, el Aston Villa y el Newcastle a última hora. Aunque ninguno ofrecía su precio liberatorio, la identidad de los rivales da cuenta del estatus actual del portero, que ahora aspira a que se valore.

Brais, por su parte, recibió tal oferta de Arabia que estaba decidido a dejarlo todo para aceptar una propuesta que él mismo reconoció que era «irrechazable», que «le cambiaba la vida», pero que no se concretó porque no había recompensa suficiente para la Real. Este Brais no tiene nada que ver con el que llegó del Celta en 2022. Tiene 146 partidos más en la elite y una locura de números: 29 goles y 24 asistencias. Es otro espejo en el que mirarse para los jóvenes y desde hace tiempo ese contrato firmado hasta 2028 pide ser ajustado a esta realidad. La Real pagó 14 millones de euros, su valor de mercado se llegó a disparar hasta los 40 en 2023 y 2024 y ahora se sitúa en 18.

Kubo tiene un contrato más largo, renovado hasta 2029, pero con la eterna amenaza de que se lo puedan llevar clubs poderosos de Inglaterra, Alemania, Italia y hasta de LaLiga porque propuestas ha tenido de todos los colores. En su caso, el problema es que la Real sólo se embolsaría en torno a 33 de los 60 millones que figuran en su cláusula, por los derechos que conserva un Real Madrid que no renuncia a ellos. Lograr el 100% de su propiedad cuesta su dinero, pero permitiría al club txuri-urdin acometer cada mercado con más calma. Aquí también influye mucho lo que sienta el jugador en cada momento.

Los fichajes de los últimos años, muchos de ellos fallidos, ya están sujetos al club con vínculos excesivos en algunos casos y quizá por ello la Real se esté manejando con cautela en estos casos.