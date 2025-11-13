Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Y los no canteranos?

La Real asienta las bases del futuro blindando a los de casa, pero dilata procesos como los de Remiro, Kubo y Brais

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:37

Comenta

Durante las últimas semanas se ha intensificado ese proceso de renovación de las jóvenes perlas de la cantera ya iniciado hace unos meses. Desde que ... comenzó 2025, han sido 12 (más Jon Martín) los futbolistas del filial que han estampado su firma en una ampliación de contrato con el doble propósito de blindar el talento joven que tiene este club con una cantera referente en Europa y de premiar a esta generación de futbolistas que firmaron la hazaña de llevar al filial a Segunda, categoría en la que están competiendo. El plan es nítido, pero ¿qué pasa con los no canteranos que llevan más tiempo en el club?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  4. 4

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  5. 5 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10

    Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Y los no canteranos?

¿Y los no canteranos?