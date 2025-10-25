Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla El exfutbolista ruso se llevó de recuerdo la camiseta de su amigo Zakharyan

La Real Sociedad logró ayer una importante victoria ante el Sevilla. Los de Sergio se llevaron los tres puntos gracias al doblete de Mikel Oyarzabal, una gran labor defensiva de todo el equipo y el empuje de la afición. Curiosamente, ayer en la grada los txuri-urdin contaron con un invitado de lujo y quien sabe si también de un talismán.

Andrey Arshavin, el talentoso exfutbolista ruso, disfrutó en directo de la victoria de la Real Sociedad y al finalizar el encuentro se llevó de regalo la camiseta de su amigo Arsen Zakharyan. El momento lo han captado las cámaras de la Liga y ha sido compartido por el propio Arshavin en sus redes sociales. «Un regalo especial para un fan especial», se puede leer en el mensaje.

Zakharyan salió al campo en el minuto 69 para suplir a Barrenetxea. A pesar de que en Vigo estuvo bien, ayer no fue su día y Arshavin no pudo disfrutar de la mejor versión de su compatriota sobre el césped. Sin embargo, ambos celebraron la victoria de la Real Sociedad y Arsen se llevó de recuerdo la elástica txuri-urdin.