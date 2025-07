La amenaza de cierre de Zubieta tardará en resolverse

La Comisión Antiviolencia acordó el martes proponer una sanción de 50.000 euros a la Real Sociedad y la clausura de Zubieta durante un mes ... por detectar una serie de deficiencias de seguridad antes, durante y después del encuentro que disputaron el Sanse y el Nàstic el pasado 22 de junio y que se resolvió con el ascenso del filial a Segunda División.

Este organismo considera que la entidad guipuzcoana no estableció las necesarias medidas de control de acceso y permanencia de espectadores, y no impidió que un grupo de aproximadamente 200 espectadores permaneciesen de pie durante el encuentro. Además, no impidió la venta de alcohol en la cafetería del interior del recinto ni su consumo en el interior del estadio. También observa que no impidió la introducción y activación de varios botes de humo y bengalas en el minuto 18 de la prórroga. Por último, también advierte que el club no impidió la invasión masiva del terreno de juego una vez acabado el encuentro.

Por todos estos motivos, este comité compuesto por representantes del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Federación Española de Fútbol, LaLiga y ACB y la Fiscalía General del Estado, propone un castigo económico y el cierre de la instalación blanquiazul de manera temporal.

¿Esto quiere decir que el Sanse y el equipo femenino de la Real no podrán jugar sus respectivos partidos como local en Zubieta durante un periodo de un mes cuando den inicio las competiciones? Todavía es pronto para asegurarlo, toda vez que de momento solo se conoce la propuesta de sanción de la citada comisión, que no tiene potestad punitiva, solo propositiva.

Antiviolencia puede derivar este asunto por diferentes vías: la administrativa o a través de la federación correspondiente. Esta segunda opción es la más habitual. Cuando llega a la Federación de Fútbol, tres miembros del Comité de Competición toman la decisión de incoar o no el expediente. Si deciden hacerlo, se nombra a un instructor que tiene un plazo de mes y medio para proponer una sanción y elevarla a los miembros del comité. Estos son los encargados de dictaminar sanción, que puede coincidir o no con la propuesta inicial.

Es decir, Competición, que se encuentra operativo durante estos meses en los que no hay actividad deportiva, podría dictaminar su decisión en las próximas fechas y entonces sí ganaría más peso la amenaza de cierre de Zubieta en el supuesto de ir en sintonía con Antiviolencia.

No vale el campo Izan

En estos momentos es difícil de aventurar cómo se resolverá el procedimiento. De momento, la Real no ha recibido ningún tipo de notificación al respecto. El caso podría dilatarse aún más en el tiempo en caso de que el club blanquiazul quisiera presentar alegaciones y elevarlo al Comité de Apelación o al TAD.

El Sanse y el equipo femenino serían los equipos afectados por el hipotético cierre de Zubieta. En ningún caso lo podrían esquivar jugando sus partidos en el campo Izan, en vez del José Luis Orbegozo, donde se registraron los incidentes.

La de Zubieta no es la única propuesta de cierre de recinto deportivo que ha comunicado Antiviolencia esta semana. Esta comisión también ha sugerido la clausura temporal del Carlos Tartiere por un mes, alegando que el Oviedo no impidió la invasión de campo por parte de sus aficionados para celebrar el ascenso a Primera. Esta última temporada también se han emitido propuestas de cierre del Metropolitano, Balaídos, el Villamarín y La Romareda o El Plantío en Segunda, sin que se haya llegado a ejecutar ninguna de ellas en su totalidad.

En el curso 23/24 el Espanyol jugó ante el Racing a puerta cerrada en el RCDE Stadium después de que fuera sancionado por invasión de campo e intento de agresión a los jugadores del Barcelona durante su celebración del título de Liga la campaña anterior.