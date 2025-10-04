Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zubeldia, en el entrenamiento en Zubieta. Royo

Otra prueba de fuego

La Real tiene mañana un examen de evaluación complicado, más incluso que el último en casa ante el Mallorca, porque el Rayo juega bien a fútbol

Álvaro Vicente

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:56

Comenta

La Real pasa por una situación por lo menos curiosa. Está en puestos de descenso y de puertas hacia afuera el mensaje que se traslada ... es que 'no estamos tan mal', haciendo suyo aquel mensaje del presidente del Barcelona Laporta. Claro que una cosa es lo que se dice y otra lo que se cuece dentro. La clasificación no engaña y refleja que la Real tiene cinco puntos en siete jornadas. No hace falta escribir que ese ritmo de puntos le llevaría a perder la categoría, pero vaya usted a saber por qué, supongo que porque la Real tiene buenos jugadores, la sensación es que hay mimbres y que antes o después el equipo arrancará. Estoy de acuerdo. Ya lo escribí a la conclusión del partido ante el Mallorca. Entonces vi brotes verdes y también advertí de que hasta navidades a la Real le va a costar salir de esa zona baja. Ese día, en su última comparecencia en Anoeta, la Real se comportó como un bloque, atacando y defendiendo todos juntos y esa es la única receta que se me ocurre para ganar mañana al Rayo, un equipo que juega muy bien a fútbol y que tiene las ideas muy claras. Digo más: llegados a este punto siento que el partido de mañana es más importante si cabe que el jugado ante el Mallorca porque supondría afianzar un camino o seguir entre fantasmas con un parón por medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  3. 3

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  4. 4

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  5. 5

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  6. 6

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8 Descubre la complejidad de aterrizar a ojo en el aeropuerto de San Sebastián: «Cada vuelo es un pequeño reto superado»
  9. 9 ¿Qué te parece la renuncia de Goia? ¿Cuáles son los principales retos de Insausti?
  10. 10

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Otra prueba de fuego

Otra prueba de fuego