Otra prueba de fuego

Comenta Compartir

La Real pasa por una situación por lo menos curiosa. Está en puestos de descenso y de puertas hacia afuera el mensaje que se traslada ... es que 'no estamos tan mal', haciendo suyo aquel mensaje del presidente del Barcelona Laporta. Claro que una cosa es lo que se dice y otra lo que se cuece dentro. La clasificación no engaña y refleja que la Real tiene cinco puntos en siete jornadas. No hace falta escribir que ese ritmo de puntos le llevaría a perder la categoría, pero vaya usted a saber por qué, supongo que porque la Real tiene buenos jugadores, la sensación es que hay mimbres y que antes o después el equipo arrancará. Estoy de acuerdo. Ya lo escribí a la conclusión del partido ante el Mallorca. Entonces vi brotes verdes y también advertí de que hasta navidades a la Real le va a costar salir de esa zona baja. Ese día, en su última comparecencia en Anoeta, la Real se comportó como un bloque, atacando y defendiendo todos juntos y esa es la única receta que se me ocurre para ganar mañana al Rayo, un equipo que juega muy bien a fútbol y que tiene las ideas muy claras. Digo más: llegados a este punto siento que el partido de mañana es más importante si cabe que el jugado ante el Mallorca porque supondría afianzar un camino o seguir entre fantasmas con un parón por medio.

Tengo más interés por ver cómo se comporta el equipo que por el resultado final. La retaguardia de la Real va a tener mañana un examen de evaluación muy complicado. En principio, esto no parece una buena noticia para la Real, más bien lo contrario. Cuando un equipo viene de encajar once goles –solo el Levante y el Girona han recibido más goles– y su portero ha tenido que lucirse para evitar otra media docena enfrentarse a un rival alegre en todos los aspectos del juego se antoja algo indeseable. Pero, a riesgo de que el partido me deje en evidencia, me atrevo a llevar la contraria: creo que a la Real le viene bien esta prueba de fuego. En realidad, creo que la necesita después de un partido, el de Barcelona, que puede llevar a engaño y que ha quedado tapado por la reaparición y gol de Odriozola. La necesita la Real para saber mejor a qué atenerse respecto a su solidez y con ella, respecto a sus perspectivas de futuro. Si defiende con solvencia y concede pocas ocasiones a esa partida de comanches que son los chicos de Iñigo Pérez, demostrará que puede ser fiable ante rivales de exigencia. Que no son otros, claro está, que aquellos con los que debería jugarse los puestos europeos. Y si suspende Sergio y los suyos tendrán que reflexionar sobre la manera de encontrar una mayor consistencia. Porque, si hay algo que está claro y se demuestra temporada tras temporada, es que con los pies de barro el camino se acaba haciendo imposible. Ese es el primer objetivo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión