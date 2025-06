Altura, salida de balón, físico y la versatilidad de poder ser lateral izquierdo

La Real se ha interesado en Igor Julio y es uno de los nombres que más gusta en la dirección deportiva txuri-urdin ya ... que se trata de un central completo que además tiene la versatilidad de poder jugar como lateral izquierdo. El brasileño destaca por su físico puesto que mide 188 centímetros mientras que también tiene un importante tren inferior. La Real, con las ventas el pasado verano de Le Normand y Merino, ha perdido intimidación y busca este tipo de central para reforzar la zaga.

Igor Julio ha podido demostrar esto en dos de las ligas más exigentes del mundo en cuanto a poderío físico se refiere. El brasileño ha jugado una temporada en el Spal de la Serie A mientras que donde más rendimiento ha dado ha sido en la Fiorentina, uno de esos clubes del Calcio también acostumbrado a tener y mimar el balón. Ese rendimiento le sirvió para dar el salto a la Premier League de la mano del Brighton, club que consiguió colarse en el top-6 en la 22/23 de la mano de Roberto de Zerbi, otro de esos técnicos de la nueva escuela europea. Esa campaña Igor Julio estaba en la Fiorentina, aunque fue importante en la siguiente temporada, curso en el que el Brighton compitió en Europa.

Así las cosas, Igor Julio también tiene otra de las cualidades indispensables que hacen falta para ser central en la actual Real Sociedad: una salida de balón limpia con la que iniciar la fase ofensiva. El zurdo tiene una habilidad pasmosa para encontrar compañeros por dentro mediante el pase rompiendo líneas de presión como ocurre en la Premier League, pero es que también es hábil para en caso de no encontrar al hombre libre poder conducir con el balón en los pies. Cuando los atacantes le enciman puede cuerpear para zafarse de ellos sin perder el esférico.

Ganador de duelos

Los técnicos que más han visto al central también destacan que Igor Julio tiene facilidad para ganar duelos, sobre todo yendo al suelo para cortar jugadas peligrosas. El zaguero no tiene problema en ir al suelo porque suele medir mucho las acciones y normalmente suele acertar en los momentos. No siempre salta al delantero y sabe interpretar cuándo hay que meter el pie y cuándo no. En caso de que la Real se termine de lanzar y contrate al jugador la plantilla también ganaría altura porque roza los 1,90 metros.

Acostumbrado a despejar balones en la Premier, Sergio también ganaría poderío en área propia, algo en lo que sufrió mucho el cuadro de Imanol. Sin olvidarse de que el brasileño puede jugar perfectamente como lateral izquierdo.