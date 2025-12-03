Alfonso Férez, el Abuelo que tiene las llaves del Reus Reddis

Reus tiene algo más de 100.000 habitantes, pero su club de fútbol no deja de ser de casa. El Estadio Municipal Reus presentará este ... miércoles una imagen inmejorable albergando el partido de Copa entre el Reus y la Real Sociedad ante 4.500 espectadores. No queda ni una sola entrada, con precios mínimos de 40 euros. Pasear por los alrededores del estadio es sinónimo de cercanía. De la mano de Alfonso Férez, el Abuelo, como le conocen en el Reus Reddis, cualquiera que pasara por ahí podría haber disfrutado de las entrañas del campo municipal. El Abuelo cumplirá 79 años en breve, pero está hecho un chaval hasta tal punto de que viaja a todos los partidos. «La semana pasada jugamos en Mahón, Mallorca, y fuimos en avión», dice Férez, que es quién corta el bacalao en el Reus. Él tiene las llaves de todo.

El Reus Reddis es un club fundado en 2021 después de que el antiguo Reus desapareciera en 2019 por motivos económicos. «Yo llevo en el club más de 40 años, desde que se construyó este estadio». El Abuelo, que no parece haber pegado ojo, desvela que «para mí es un día grande, un día especial, de esos que nunca se olvidan. Queremos disfrutar de la Real, que es un club mundialmente conocido. Yo las he visto de todos los colores, pero me viene a la cabeza el día del ascenso a Segunda cuando jugamos contra el Racing de Santander. Es un recuerdo que no olvidaré hasta que me muera, como el día de hoy», añade Alfonso mientras coloca los banderines del córner.

El estadio está en buenas condiciones, aunque el campo está algo seco e irregular en algunas zonas. «Somos un club modesto, de los seis años que estamos con el nuevo Reus quizás ahora es el peor momento en cuanto a césped». No hay excusas, decía Sergio Francisco en la previa, aunque en la Real obviamente desean pasar la eliminatoria y que no haya lesionados.

Ampliar Estado del césped del Estadio Municipal Reus. B.B.

Pese a que el Reus es un equipo que está tres categorías por debajo, en el club no pierden la ilusión. «Esperamos ganar a la Real y que el siguiente equipo que venga aquí sea el Real Madrid. Sería una sorpresa mayúscula porque en la Real son todo figuras, pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores. Tenemos jugadores que también han jugado en Primera. Que no se piense la Real que nos vamos a arrugar, porque no», avisa.

Cinco ascensos en cinco temporadas

En Reus hoy no es día festivo, pero casi. La fan zone que está al lado del campo se quedará pequeña para disfrutar de una previa única. «Normalmente vienen 2.500 personas a los partidos, pero lo de hoy va a ser una fiesta», desvela el Abuelo, que sueña con seguir viendo a su equipo en categorías inferiores. «Llevamos cinco ascensos en cinco temporadas gracias a Marc, un entrenador de la casa que ya trabajaba en el antiguo Reus como responsable de la cantera». Cuando desapareció el club fueron los propios socios quienes pusieron dinero para, dos años después, refundarlo con el Reddis.

«El escudo es diferente, pero seguimos siendo los mismos. De 24 jugadores, 20 son de la casa que han pasado por categorías inferiores», dice un miembro del staff a las puertas del vestuario, donde el Abuelo hace de anfitrión a DV. «No saquéis fotos a la pizarra que está la alineación y las jugadas ensayadas». 1-5-4-1 jugará este miércoles el Reus… La Real no quiere sustos, mientras que el Abuelo, camino de los 80, quiere fiesta. «Me habéis fastidiado la hora de comer, que para mí es sagrada, pero os lo perdono».