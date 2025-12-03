Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Abuelo posa en el vestuario del Reus Reddis. B.B.
Real Sociedad

Alfonso Férez, el Abuelo que tiene las llaves del Reus Reddis

El utillero del equipo catalán, que lleva 40 años en el club, abre las puertas del vestuario a DV antes del encuentro de Copa ante la Real

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Enviado especial a Reus

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:16

Comenta

Reus tiene algo más de 100.000 habitantes, pero su club de fútbol no deja de ser de casa. El Estadio Municipal Reus presentará este ... miércoles una imagen inmejorable albergando el partido de Copa entre el Reus y la Real Sociedad ante 4.500 espectadores. No queda ni una sola entrada, con precios mínimos de 40 euros. Pasear por los alrededores del estadio es sinónimo de cercanía. De la mano de Alfonso Férez, el Abuelo, como le conocen en el Reus Reddis, cualquiera que pasara por ahí podría haber disfrutado de las entrañas del campo municipal. El Abuelo cumplirá 79 años en breve, pero está hecho un chaval hasta tal punto de que viaja a todos los partidos. «La semana pasada jugamos en Mahón, Mallorca, y fuimos en avión», dice Férez, que es quién corta el bacalao en el Reus. Él tiene las llaves de todo.

