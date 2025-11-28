Aihen, en el nombre del aita: presenta su propio libro

Ángel López San Sebastián Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:28 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

En la Real Sociedad están de moda los libros. Jokin Aperribay dijo hace año y medio que el club comenzaba a escribir un libro nuevo con la llegada de varios fichajes y la salida de pilares como Merino y Le Normand, Olabe presentó la obra 'Made in Gipuzkoa' donde se daba cuenta de la filosofía y la esencia del club y ahora es Aihen Muñoz el que presenta el suyo, titulado 'Cartas de Aihen: Todo lo que aprendí de mí mismo'. Nada ha trascendido de esta publicación, pero tiene que ver mucho con la psicología y el coaching, grandes inquietudes del futbolista. Se entiende que se trata de un relato de lo experimentado sobre todo en el capítulo emocional y anímico por este futbolista de 28 años que ha vivido episodios de mucha intensidad y cierto sufrimiento en sus casi siete años en el primer equipo.

Aihen sigue de esta manera los pasos de su padre, Jokin Muñoz, profesor de euskera, colaborador en distintos medios y escritor euskaldun de obras como 'Hausturak', 'Joan zaretenean', 'Atlandidara biajia', 'Bizia lo', 'Antzararen Bidea', 'Sin tocar el suelo' o 'Quiero ver'. El realista es uno de los cuatro hijos de este autor.

Lo único que se conoce hasta ahora del libro del lateral izquierdo es el diseño de la portada, ya que el propio Aihen Muñoz se ha encargado de hacerlo público a través de su cuenta en Instagram. Está diseñada por Edurne Tainta y en ella aparece representado el futbolista, vestido con la equipación txuri-urdin y el dorsal '3' a la espalda, una bandera de su equipo y la sombra del histórico escudo del balón coronado. «En próximas fechas os anunciaré algo que llevo años queriendo decir. Con muchas ganas de compartirlo con todos vosotros», es el enigmático mensaje que acompaña a la imagen de la portada de su libro.

Aihen siempre ha reivindicado el trabajo de Imanol Ibarrondo como coach de la Real Sociedad y las enseñanzas de éste y de José Carrascosa, que le han permitido aprender mucho sobre la materia y afrontar de otra manera la tesitura, en algunas ocasiones difícil de sobrellevar, que le plantea el día a día de un equipo de élite como el guipuzcoano. «En las situaciones más adversas hay que intentar leer las cosas buenas que también las hay, tener la mente tranquila para dar lo mejor de mí y dejar ir las decisiones que no dependen de uno», comentó en una entrevista a DV.

La importancia de la salud mental

Aihen no sólo dedica su tiempo a prepararse táctica y físicamente para los partidos. Ha estudiado mucho sobre psicología y coaching: «Me gusta todo lo relacionado con la importancia de la salud mental en el rendimiento. Llevo mucho trabajando este aspecto y he cogido muchas herramientas a base de leer, aprender, preguntar, formarme...», apunta.

Esas herramientas le han permitido evitar episodios personales como el que vivió en los días anteriores al partido copero contra el Becerril, adversario de regional, en 2019, unos meses después de su debut. Le sobrevino el pánico a no estar a la altura, porque sabía que le iba a tocar jugar ese encuentro. En la víspera del choque, que la Real ganó con comodidad por 0-8, acudió al domicilio donostiarra de los padres de Álex Sola para decirles, entre lágrimas que no quería jugar porque tenía miedo a no cumplir con la expectativa ante un adversario tan inmensamente inferior.

«La cabeza es lo más importante en un futbolista», dice, convencido, Aihen. «Siempre hay que tener buena actitud y ser positivo», añade un futbolista que ha pasado por algún cuadro de ansiedad, una lesión grave de rodilla y etapas de sistemática suplencia. «Cuando mejor estoy no es porque esté más rápido o más fuerte sino porque estoy bien mentalmente», afirma Aihen, que luce ya un currículum envidiable: 183 partidos oficiales en el primer equipo de la Real, con un gol y cinco asistencias. A todo ello hay que incluir un palmarés que contempla la Copa del Rey de 2021 y cinco participaciones en Europa. El donostiarra criado en Etxauri ha disputado 25 encuentros continentales con la camiseta txuri-urdin.

Aihen afronta las próximas semanas con el primer reto de acercar a la Real a los puestos europeos y el añadido de promocionar su libro: «Hay que aceptar las cosas que te vienen y prepararte para los momentos malos. La clave es tener calma y tranquilidad durante la tormenta para después explotar tus condiciones», aseveró en la citada entrevista en DV.