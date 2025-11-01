Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aihen, alma de la fiesta en la celebración

El lateral, micrófono en mano, ha protagonizado la euforia txuri-urdin tras la victoria en el derbi

J. A.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:03

Aihen Muñoz ha demostrado que además de ser un gran jugador, es el alma de la fiesta. Sergio ha introducido al lateral navarro en la recta final para hacer frente a Nico Williams y adelantar a Sergio Gómez a la posición de extremo. El experimento ha funcionado.

Pero su 'jornada' no ha terminado ahí, porque al terminar el encuentro ha sido uno de los protagonistas. Es habitual que los jugadores se acerquen al fondo sur, el del Velódromo, para celebrar con la grada Aitor Zabaleta las victorias.

Después de las arengas que ha proferido la grada, Aihen ha corrido hacia la grada, como se ve en la imagen que acompaña la noticia o en el vídeo inferior y se ha erigido en coordinador de la celebración.

La celebración, además, ha servido para quitar el mal sabor de boca que había dejado la fea tangana entre Aramburu y Sancet. Mejor quedarse con la imagen de Aihen, micrófono en mano, como un aficionado txuri-urdin más, celebrando la victoria ante el Athletic.

Un derbi siempre es un partido especial y si vences son más que tres puntos, como lo ha demostrado la celebración final del equipo.

