Jon Mikel Aramburu empuja a Nico Williams durante el derbi de Anoeta EFE

La agresividad no se negocia en la Real de Sergio: líderes en faltas realizadas

El equipo txuri-urdin comete 16,3 por partido, la media más elevada de LaLiga y tres más que la temporada pasada con Imanol

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:00

El buen juego no siempre se consigue, pese a que se persiga sin parar. Pero la agresividad no se negocia en la Real Sociedad ... de Sergio Francisco, como reflejan los datos. Al igual que en la etapa anterior con Imanol Alguacil, este factor pasa por ser uno de los rangos distintivos de un equipo que también apuesta por la posesión de la pelota y la presión adelantada para robar en campo rival.

