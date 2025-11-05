La agresividad no se negocia en la Real de Sergio: líderes en faltas realizadas

El buen juego no siempre se consigue, pese a que se persiga sin parar. Pero la agresividad no se negocia en la Real Sociedad ... de Sergio Francisco, como reflejan los datos. Al igual que en la etapa anterior con Imanol Alguacil, este factor pasa por ser uno de los rangos distintivos de un equipo que también apuesta por la posesión de la pelota y la presión adelantada para robar en campo rival.

Hay dos datos que refuerzan este relato. Por un lado, la Real Sociedad es el equipo que más faltas realiza esta temporada en Primera División: 179 en total en los 11 encuentros disputados y, por lo tanto, 16,3 por partido. Por otro, este equipo que ya comienza a tener el sello de su nuevo entrenador, ya que comete de media tres infracciones más por enfrentamiento que la pasada campaña con Imanol Alguacil (13,2). No obstante, el promedio actual es muy parecido al que presentaba el conjunto del oriotarra en su cénit de la campaña de la Champions League, la 2023/24.

Ranking faltas cometidas Liga 2025/26 1 Real Sociedad 179 2 Getafe 177 3 Alavés 172 4 Sevilla 170 5 Athletic 149

De esta manera, la Real (179) encabeza este ranking de faltas, por delante del Getafe (177), el Alavés (172), el Sevilla (170) y el Athletic (149). En el otro extremo figuran el Barcelona (103) y el Betis, que es el último en esta clasificación y opr lo que tanto el que menos infracciones realiza. Paralela a esta estadística hay otra en la que la Real figura en segunda posición. Y es que el txuri-urdin es el segundo equipo que más faltas necesita para ver una tarjeta amarilla (7,46), por detrás del Athletic (8.28).

Curiosamente, el cuadro de Sergio Francisco también se encuentra entre los conjuntos que más faltas reciben, 149 en total, con una media de 13,5 por choque. El que más es el Elche, próximo rival de los guipuzcoanos esta próximo viernes, con 172, o sea 15,6 por partido. Getafe (150) y Alavés son los siguientes en este ranking.

Uno de los tres sin rojas

En lo que a tarjetas amarillas se refiere, hay cuatro equipos más amonestados que el donostiarra. Se trata del Sevilla (36 cartulinas amarillas), Getafe (26) y Alavés (25). Los jugadores de la Real han visto 24 amonestaciones por el momento. Al que más tarjetas amarillas le han mostrado es Igor Zuebdla, con cuatro, por lo que, por lo tanto, está apercibido de sanción. Paradójicamente, la Real es uno de los tres equipos, junto al Sevilla y el Betis, que todavía no ha sufrido ninguna expulsión en lo que va de curso.

Realistas con más faltas 2025/26 1 Aramburu 22 2 Barrene 18 3 Zubeldia 17 4 Sergio Gómez 15 5 Brais 14

En lo que respecta a los realistas con más faltas cometidas en LaLiga, el líder es Jon Mikel Aramburu, con 22. Le siguen Barrene (18), Zubeldia (17), Sergio Gómez (15) y Brais (14). Resulta significativo que haya jugadores de ataque como Barrene o Brais en algunas de las primeras posiciones de este ranking.