Un aficionado de la Real Sociedad presume de equipo en casa del Athletic y enseña su escudo a todo San Mamés

La Real Sociedad es un sentimiento y motivo de orgullo para sus aficionados. Tanto que son muchos los txuri-urdin que no dudan en presumir de su pertenencia al conjunto realista allá donde van. Es el caso de un seguidor que esta tarde ha acudido a San Mamés para asistir en directo a la final de la Europa League que disputarán el Manchester United y el Tottenham. Lo ha hecho con varias horas de antelación, con el fin de evitar las aglomeraciones y posibles disturbios que han generado los hooligans ingleses en las últimas horas en todo Euskadi. Buena muestra de ello fueron los incidentes que protagonizaron anoche en San Sebastián, donde provocaron diversos actos violentos en la calle Fermín Calbetón.

Eso sí, pese a acudir a San Mamés, este aficionado no ha dudado en presumir de los colores de la Real Sociedad. Lo ha hecho luciendo una elástica del conjunto txuri-urdin, una indumentaria clásica en vista del patrocinador que dejaba entrever en primer plano: Krafft. Su acompañante en la final de la Europa League, ha hecho lo propio y se ha colgado al cuello una bufanda de su equipo del alma, colores que ambos no han dudado en vestir en pleno campo del Athletic.

Sin embargo, el momento más llamativo ha tenido lugar en plena espera, cuando ya en las gradas han caído en la cuenta de que su imagen estaba saliendo en el videomarcador, en las clásicas imágenes que se sirven en las horas previas para entretenimiento y disfrute del público. Así, cuando se ha visto en la pantalla de San Mamés, a la vista de todos los aficionados, este seguidor txuri-urdin no ha dudado lo más mínimo: ha cogido el escudo de la Real Sociedad sobreimpreso en su elástica y lo ha mostrado en primer plano, para que se viera especialmente bien en el panel 'Your moment of fame' (Tu momento de fama').

El seguidor realista no se ha conformado con este guiño y ha realizado un nuevo gesto en señal de victoria y con una sonrisa en la boca, orgulloso de su querido equipo, ha vuelto a señalar el escudo de la Real Sociedad. Seguidamente ha levantado el puño, presumiendo de equipo en plena casa del Athletic de Bilbao. La Real, motivo de orgullo allá donde va.