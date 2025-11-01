Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El recibimiento de la afición ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa. Iñigo Royo

La afición recibirá al equipo a las 16.30 horas en el parking sur

Como sucedió en las semifinales de Copa ante el Real Madrid el año pasado, la Real recibirá el aliento de los suyos después de que el autobús baje por Hospitales y de la vuelta al Miniestadio

B. B.

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Por mucho que al otro lado de la A-8 no lo reconozcan, el derbi ante el eterno rival es uno de los partidos ... más importantes del año, sino el que más, a la espera de si el equipo va avanzando en eliminatorias de Copa o durante el último lustro también en Europa. Anoeta registrará una magnífica entrada y rozará el lleno a expensas de cómo responda el socio de la Real. En Bilbao también es el partido del año puesto que 4.909 socios han solicitado su entrada para el derbi. Solo hay sitio para algo más de 600.

