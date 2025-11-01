La afición recibirá al equipo a las 16.30 horas en el parking sur

Por mucho que al otro lado de la A-8 no lo reconozcan, el derbi ante el eterno rival es uno de los partidos ... más importantes del año, sino el que más, a la espera de si el equipo va avanzando en eliminatorias de Copa o durante el último lustro también en Europa. Anoeta registrará una magnífica entrada y rozará el lleno a expensas de cómo responda el socio de la Real. En Bilbao también es el partido del año puesto que 4.909 socios han solicitado su entrada para el derbi. Solo hay sitio para algo más de 600.

El derbi arranca a las 18.30 horas, pero seguro que la afición de la Real disfruta de una bonita jornada de sábado que tendrá un pico importante de adrenalina a eso de las 16.30 horas cuando el autobús txuri-urdin atraviese una marea de aficionados realistas. El equipo, al igual que en las grandes citas, será recibido por su gente en el parking sur del estadio de Anoeta. La plantilla está citada en Zubieta para comer y tras descansar un par de horas pondrá rumbo a Anoeta en autocar.

Al igual que ante el Real Madrid en la ida de las semifinales de Copa de la pasada temporada habrá dos zonas para recibir al equipo, que bajará en autocar desde la zona de Hospitales. El bus girará en la primera rotonda y encarará la recta del Txuri Urdin, lugar donde comenzará el primer tramo del recibimiento y que llegará hasta el polideportivo Paco Yoldi.

El segundo tramo arrancará una vez que el autocar haya bordeado el Miniestadio y haya dejado atrás el Velódromo Antonio Elorza. Justo allí dará inicio el tramo más caliente del recibimiento. Quedarán unos 200 metros para llegar al estadio y accederán por el parking sur, a la altura de la puerta 17. La unión entre equipo y afición será clave para ganar el derbi.