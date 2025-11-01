La afición de la Real, eufórica tras ganar el derbi
Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:36
Los aficionados de la Real Sociedad valoran la victoria 'in extremis' en el derbi ante el Athletic disputado en Anoeta (3-2).
