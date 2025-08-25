Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»

I.G. San Sebastián Lunes, 25 de agosto 2025, 20:22 Comenta Compartir

La Real Sociedad es un sentimiento, una afición que los aficionados no dudan en compartir con familiares y amigos cada vez que acuden al estadio de Anoeta. Y es que el amor a los colores da para todo tipo de debates, análisis y discusiones en los prolegómenos de cada encuentro, cada cuál con el bocadillo de turno y, si es el caso, acompañados de complementos en forma de bolsas de pipas o patatas fritas. Y, cómo no, una cerveza bien fría que en días como el de ayer servía también de socorrido refresco. Eso sí, sin un mínimo de civismo la situación se puede llegar a descontrolar, hasta el punto de dibujar un 'skyline' tan desolador como el que dejó ayer el Real Sociedad 2 - Espanyol 2.

Una imagen vale más que mil palabras, y la que nos envía el usuario M.A. ha de dar lugar a la reflexión. Y es que doce horas después de anoche en Anoeta, las inmediaciones del estadio de Anoeta presentaban un aspecto desolador: botellines de agua tirados en el suelo, latas de cerveza que se acumulaban en los accesos al estadio, vasos tirados por las escaleras… «Es un ejemplo de la falta de civismo de algunos. No todo vale en el fútbol»., aclara.

Tal y como afirmaba el lector, el mejor ejemplo de ello era la puerta 26, justo en frente del miniestadio de Anoeta y que «perfectamente podría pasar por una de las salas de un museo en el que se exhibe una variopinta y colorida colección de cervezas». Todo, a la vista de cualquiera. «Parece ser que los aficionados a la Real Sociedad, y al fútbol en general, tienen barra libre cuando van al campo: aparcan donde quieren, ensucian los alrededores del estadio... », lamenta. Una queja que acaba pidiendo unos mínimos en términos de civismo y educación.