Real Sociedad, ya va siendo hora

Ha llovido bastante desde que la Real Sociedad consiguiera superar su última eliminatoria europea allá por 1998 –sin contar fases previas de Champions ... ni Europa League–. En ese año Google vio la luz, se estrenó el film 'Tú a Londres y yo a California', 'Titanic' ganó once de las catorce estatuillas de los premios Óscar a los que fue nominado, comenzó la guerra en Kosovo o Bill Clinton fue juzgado y destituido como presidente de los Estados Unidos.

Sin querer sentirse importante, el arriba firmante tan solo tenía dos años y obviamente no conocía a Kovacevic y De Paula, autores de los goles al Dinamo de Moscú en Anoeta para alcanzar los octavos de final de la Copa de la UEFA. Sí, por mucho que se haya normalizado el hecho de jugar eliminatorias europeas durante el último lustro, esta noche es especial en Anoeta. Y tampoco se puede dar por hecho que la Real vaya a eliminar con facilidad al Midtjylland pese a volverse de Herning con un resultado favorable. La historia siempre merece su respeto y hay que categorizar el partido como lo que es, una oportunidad de seguir escribiendo páginas en esa historia txuri-urdin.

Hablaba Aperribay hace meses que no es lo mismo estar en Europa o ser europeo, y eso mismo es lo que tiene que demostrar esta noche la Real cuando el balón eche a rodar. El calendario aprieta e Imanol seguramente se está viendo obligado a realizar más cambios de los que a él le gustaría, pero incluso con un once con debuts y cambio en la portería fue capaz de obtener un buen resultado sobre un terreno de juego duro y helado. En la alfombra de Anoeta se volverán a ver rotaciones, con la primera incógnita precisamente en la portería. Imanol reconoció ayer que habrá cambios y Marrero quizás haya hecho méritos como para ponerse los guantes, pero el propio oriotarra suele verbalizar que los partidos los juegan los once mejores para la cita.

La previa del partido Real Sociedad Midtjylland Europa League Europa League Estadísticas 9 5G-1E-3P 15 92 23A-1R 51% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 9 3G-2E-4P 10 76 10A-0R 47% Reale Arena Movistar Liga de Campeones Serdar Gözübüyük 21:00h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Imanol Alguacil Thomas Thomasberg Alineaciones probables Real Sociedad Midtjylland 4-3-3 1 Remiro 5 21 6 3 Zubeldia Aguerd Aritz Aihen 22 23 16 Turrientes Brais Olasagasti 11 14 9 Óskarsson Kubo Becker 18 58 11 Buksa Simsir Osorio 21 20 Castillo Andreasen 80 29 43 Silva Paulinho Mbabu 22 4 Bach Diao 16 Olafsson 4-3-3 Igor Zubeldia Adam Buksa

La siguiente interrogante aparece en el costado derecho, con un Odriozola «sin ritmo» o un Aritz multiusos y a buen nivel para sustituir al sancionado Aramburu. La pareja de centrales parece clara salvo que el «inexperto» Jon Martín tenga oportunidad de demostrar su valía mientras que en el costado izquierdo quizás no resulta tan importante si ver un nombre u otro. Zubimendi vio la amarilla en Herning como estrategia de club y el que nunca descansa esta vez sí lo hará, con Turrientes, inédito en seis partidos, y Olasagasti, peleando de tú a tú por tener la llave de la sala de máquinas. De los interiores para adelante, el baile en las quinielas es total.

Los turnos de descanso, las cargas de trabajo y los minutos dicen que Olasagasti debería estar acompañado por Brais, sustituido al minuto 25 en Sevilla, pero seguro que Imanol tiene algún truco preparado y pensado para hacerle más daño al Midtjylland. Acertar un once del oriotarra esta temporada es una hazaña, más si cabe con la de posibilidades que tiene en la zona de ataque. Becker, que no jugará los próximos dos partidos podría entrar en el once acompañado de un Kubo sin minutos en Sevilla. Óskarsson y Oyarzabal pugnan por la punta de lanza con Leganés y Real Madrid en el horizonte. Imanol, ¿qué tendrás preparado esta vez?

El Midtjylland, mismo plan

Ni el cambio de escenario, ni el adverso resultado, variará los planes del Midtjylland, que en Herning pudo salir trasquilado en caso de que Óskarsson y Oyarzabal hubiesen metido las claras ocasiones que dispusieron. Los daneses recuperan a Olafsson, portero titular y compañero de la selección de Orri, y Mbabu, lateral derecho e internacional suizo que debería volver al once. El Midtjylland viene de jugar un horroroso partido el fin de semana, aunque es cierto que Thomasberg realizó muchas rotaciones y dibujó un equipo B.

A los daneses no les importa ceder el cuero a sus rivales, e incluso se encuentran cómodos cuando roban alto y tienen metros para correr. El chileno Osorio es uno de los futbolistas más peligrosos en ese tipo de situaciones, mientras que el tanque Buksa, que se adelantó a Pacheco en el 1-2, volverá a ser un peligro en las acciones a balón parado. Franculino, que salió en la segunda mitad en el costado derecho, también es otro a tener en cuenta al igual que Simsir. Real, ya va siendo hora en Europa.