El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
Valoración individual de los realistas en el empate ante el conjunto ilicitano en el Martínez Valero
San Sebastián
Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:45
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante el Elche. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
Solo pudo intervenir dos veces, las dos con sendos remates lejanos de Mir, el segundo mucho más peligroso. Despeja en dos tiempos. En el gol no puede hacer nada pese a que trata de achicar para quitarle espacio a Álvaro. Puso mejores pases en largo que algunos centrocampistas.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
Mal partido del venezolano, que además terminó con la cabeza abierta por un fuerte golpe en el descuento. Mir le hizo mucho daño, tanto al espacio como en distancias cortas, aunque no tuvo la ayuda de Kubo. Horroroso en la acción del 1-0, tanto midiendo como en el salto.
Igor Zubeldia
Defensa
Muy acertado en los centros laterales. Bien colocado en dos de esas situaciones para despejar cuando tenia jugadores rivales a la espalda para marcar a placer. En la primera mitad le flotaron y debió conducir para romper el bloque defensivo del Elche. Mal con Mir en el minuto 30.
Jon Martín
Defensa
Partido de central veterano cuando es él el chaval. Encargado de saltar a por Álvaro cuando el uruguayo venía a recibir, pero también estuvo rápido para corregir cuando el Elche buscó correr al espacio. Se ha hecho con la titularidad por el bajo nivel de Caleta, pero también por sus partidos.
Sergio Gómez
Defensa
Si Aramburu y Kubo tenían una tarea complicadísima en derecha, él tuvo que intervenir menos atrás porque por ese carril aparecía Josan, mucho menos punzante. Gran centro a Kubo en la primera ocasión de peligro, pero esta vez no fue ese lateral que cuando sube pone buenos envíos.
Carlos Soler
Centrocampista
Recibió una entrada peligrosa de Álvaro que le pudo hacer daño. No se entendió con Guedes cuando en Valencia demostraron conexión en ese sector izquierdo. Como el resto del equipo, se encontró más cómodo corriendo que con balón. Buena dejada de cabeza a Oyarzabal en esa ocasión.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Partido en el que tuvo que correr mucho porque Febas y Mendoza siempre superaron a Brais y Soler. Supo cuando mantener el sitio y cuando saltar. Lástima ese remate de primeras que se marcha por poco. Gran robo alto y buena apertura a Oyarzabal en el penalti que fuerza Sadiq.
Brais Méndez
Centrocampista
Muy intermitente en el juego, apareció con balón solo en momentos esporádicos cuando venía de cuajar su mejor encuentro de la temporada ante el Athletic. Puso un gran pase de primeras a Kubo en la primera internada del nipón. Febas y Mendoza encontraron el espacio a su espalda.
Take Kubo
Atacante
Le costó una barbaridad entrar al partido, tanto en ataque como en defensa puesto que no detectó a quien debía cubrir. Buen remate de primeras desde lejos en la gran intervención de Dituro, pero tuvo situaciones suficientes en el uno contra uno como para generar mucho más peligro.
Gonçalo Guedes
Atacante
En la izquierda, su mejor posición, estuvo menos fino que en toda la temporada por el otro costado. Por momentos se colocó de nueve para presionar, aunque terminó desesperado. Buen centro atrás a Gorrotxategi en una de las pocas acciones en las que estuvo acertado en el pase.
Mikel Oyarzabal
Atacante
Mejor del partido
No cuajó su mejor partido ni el más espectacular, pero como en otras tantas ocasiones, todas las oportunidades de peligro llevan su firma. Lo intentó desde el centro, con un remate de derecha perfecto abajo y al final tuvo que empatar desde el punto de penalti engañando a Dituro.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Debe tener más sangre cuando pierde la pelota. Apariciones fugaces.
Sadiq Umar
Atacante
De sorpresa, todas sus acciones fueron positivas. Y ya es decir. Centro a Aramburu y fuerza el penalti con un gran recorte.
Pablo Marín
Centrocampista
No entró bien al partido, sobre todo con balón, donde estuvo errático.
Luka Sucic
Centrocampista
Ausente tras un tiempo, no entró en un contexto favorable. Una buena apertura.
Aritz Elustondo
Defensa
Para cubrir la baja de Aramburu, golpeado.
Baja
Flojo en defensa
Jon Mikel Aramburu
Sube
Siempre está cuando se le necesita
Mikel Oyarzabal
Clasificación general
JugadorPuntos
Mikel Oyarzabal41
Ander Barrenetxea32
Sergio Gómez32
Igor Zubeldia31
Jon Gorrotxategi30
Álex Remiro28
Brais Méndez27
Gonçalo Guedes27
Jon Mikel Aramburu26
Carlos Soler25
Take Kubo22
Aihen Muñoz18
Duje Caleta-Car18
Pablo Marín17
Beñat Turrientes16
Arsen Zakharyan13
Jon Martín13
Sadiq Umar8
Álvaro Odriozola7
Mikel Goti7
Orri Óskarsson7
Aritz Elustondo6
Jon Karrikaburu6
Yangel Herrera6
Luka Sucic4
Unai Marrero2
El árbitro: Díaz de Mera
No tuvo que intervenir en ninguna acción dudosa que influyera en el marcador. A su madre le tienen que pitar los oídos, Sarabia se acordó de ella una y otra vez sin amonestación.
