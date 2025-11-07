Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche

Valoración individual de los realistas en el empate ante el conjunto ilicitano en el Martínez Valero

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:45

Comenta

Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante el Elche. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    San Sebastián retira 13 placas franquistas de viviendas privadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche

El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche