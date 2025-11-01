El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
Valoración individual de los realistas del encuentro ante el Athletic
San Sebastián
Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:26
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante el Athletic. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
El Athletic solo llegó con verdadero peligro en los dos goles. En el primero no puede hacer nada porque Guruzeta le fusila y hay muchas piernas de por medio, pero en el segundo su palmeo es defectuoso por mucho que le pille corriendo hacia atrás. Debió mandarla por encima.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
El Aramburu que nos enamoró cuando debutó. Espectacular partido defensivo primero con Navarro, que no intervino mucho en el juego, y luego con Nico, que se tuvo que ir a la derecha para poder tocar balón. También bastante mejorado en ataque formando buena sociedad con Guedes.
Igor Zubeldia
Defensa
El encargado de salir a la disputa con Guruzeta cuando este trataba de venir a recibir lejos del área de Remiro. Poco a poco va mejorando su nivel, quizás ayudado también por Jon Martín cuando debía ser al revés. Entendió bien que en el descuento no se podía jugar nada para cerrar el partido.
Jon Martín
Defensa
El equipo ha demostrado otra solidez en los dos últimos partidos ante Sevilla y Athletic. Ahora mismo no puede salir del once. Por arriba cazó todos los balones posibles, pero es que también estuvo atento en los centros laterales rasos para meter la pierna e hincharse a despejes.
Sergio Gómez
Defensa
Otro que no paró de ganar duelos durante todo el partido, tanto con Berenguer como cuando Nico cayó luego por derecha. Tiene un guante en la izquierda para poner centros que se deberían aprovechar mucho más. Soberbio también como extremo para aguantar el balón. Mal en la acción del 1-1.
Carlos Soler
Centrocampista
Su tono físico ha subido un punto y eso se nota una barbaridad en su juego. Está con una marcha más. Pase perfecto de primeras a Oyarzabal y una pena que no empalara del todo ese disparo con la izquierda. Peleó cada balón como si fuese un canterano más. Encuentro notable.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Mejor del partido
Su partido de consagración. Dueño y señor de la medular, amaestró el balón para que la Real dominara el centro del campo y el partido. El pase que le mete a Kubo en profundidad tras giro lo hacen muy pocos futbolistas. Revienta el balón en el descuento para marcar su primer gol. De 10.
Brais Méndez
Centrocampista
Brais habla de nuevo en el campo, y eso ya hace callar todas las críticas. Más allá del gol, en el que se cree que puede marcar, esta vez sí que compitió como lo que es, un grandísimo futbolista. Si quiere, puede seguir siendo capital en este equipo. Abierto en banda mete un buen pase a Guedes en el 2-1.
Ander Barrenetxea
Atacante
Hasta aquí llegó su regularidad con una nueva lesión que hacía tiempo que no sufría. No estaba siendo superior a Gorosabel pese a serlo, pero sacó un buen centro con la izquierda estando absolutamente cojo. La acción tiene mucho mérito porque no pudo ni celebrar el tanto.
Gonçalo Guedes
Atacante
Por fin todo lo que estaba generando termina con gol. Espectacular derroche sin balón. Siempre punzante al espacio, le debieron buscar incluso más. Maniobra preciosa en el 2-1. El control adelantado para zafarse de Vivian es perfecto, pero es que la definición es aún mejor.
Mikel Oyarzabal
Atacante
El centro del 3-2 lo pone con el corazón, como todo lo que hace dentro y fuera del campo. Que sea el capitán de este equipo es una bendición. Cierto es que Laporte y Vivian se impusieron a él en muchas acciones, pero él corre y el resto les sigue. Lástima ese remate mordido.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Empieza a sumar tanto en el juego como en el resultado. Gol anulado por poco. Se tiene que creer que es futbolista.
Pablo Marín
Centrocampista
Esta vez sí que entendió lo que requería cada momento, pero es que además ejecutó genial.
Take Kubo
Atacante
En dos chispazos generó peligro. Le viene bien que haya competencia. Perfecto en el tanto anulado.
Aihen Muñoz
Defensa
Doble lateral para parar a Nico. Lo cierto es que el rojiblanco no le superó por derecha
Mikel Goti
Atacante
Tiene hambre. Se merecía estos minutos. Dio pausa, pero también fue a la presión con acierto.
Baja
Puede dar más
Álex Remiro
No ha sido un mal partido, pero es mejor portero de lo que demostrado hoy
Sube
Fuerte
Brais Méndez
Vuelve enérgico
Clasificación general
JugadorPuntos
Mikel Oyarzabal37
Ander Barrenetxea32
Sergio Gómez30
Igor Zubeldia29
Jon Gorrotxategi27
Álex Remiro26
Brais Méndez25
Gonçalo Guedes25
Jon Mikel Aramburu25
Carlos Soler23
Take Kubo20
Aihen Muñoz18
Duje Caleta-Car18
Pablo Marín17
Beñat Turrientes16
Arsen Zakharyan11
Jon Martín10
Álvaro Odriozola7
Mikel Goti7
Orri Óskarsson7
Aritz Elustondo6
Jon Karrikaburu6
Yangel Herrera6
Luka Sucic4
Sadiq Umar4
Unai Marrero2
El árbitro: Martínez Munuera
Señaló faltas que no eran, y más en un derbi. Grave error en gol de Navarro porque Laporte, en fuera de juego, impide que Aramburu participe en la acción. Por fin se gana con él.
