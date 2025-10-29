El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
Valoración individual de los realistas en la victoria ante el Negreira
San Sebastián
Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:06
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante el Negreira. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Unai Marrero
Guardameta
Apenas tuvo que intervenir y de hecho no se le contabilizan paradas pese a que en esos veinte minutos finales del primer acto sí que le remataron, pero casi siempre desde lejos y por encima del larguero. Una buena salida de puños. Un rechace de Aritz pegó en el palo por la parte de fuera.
Álvaro Odriozola
Defensa
Otra vez con minutos tras su buen encuentro ante el Barcelona. No sufrió por su banda porque el peligro lo generaron los dos Pereira por la izquierda. En ataque asomó más cuando el Negreira comenzó a notar el cansancio. Trató de centrar hacia atrás con varios envíos rasos.
Aritz Elustondo
Defensa
El gol de Goti empieza en un buen servicio profundo suyo que deja en una posición magnífica a Sadiq. Cometió un error de cabeza que dejó al ariete del Negreira en situación de remate claro, pero por suerte no pasó a mayores. Buen corte a Suárez en el minuto 62. No encontró a Turrientes.
Duje Caleta-Car
Defensa
Preocupante versión. Pudo ser expulsado ante un equipo de categoría regional. Suárez le ganó varias acciones en el uno contra uno, perdió varios balones peligrosos en salida y tampoco condujo cuando tenía espacio para avanzar. Sacó una ocasión bajo palos en el 90. Es la hora de Martín.
Aihen Muñoz
Defensa
El Negreira generó siempre peligro por su costado cuando se juntaron los dos Pereira. El extremo le puso en muchos apuros, pero se quedó sin gasolina y fue entonces cuando vivió más tranquilo. Lo intentó con un buen remate con la derecha desde la frontal. Gran toque a Sergio en el 0-3.
Beñat Turrientes
Centrocampista
De menos a mucho más. Arrancó cometiendo varias faltas que debieron ser amarilla, se llevó un fuerte golpe que luego acusó. No pudo sacar el balón limpio en la posición de pivote, aunque luego como interior sí pudo girar y conducir. Gran gol con la zurda tras un buen recorte.
Luka Sucic
Centrocampista
A ese ritmo es complicado que marque diferencias por mucho que los que estuvieran enfrente sean regionales. Era partido para que diese un golpe encima de la mesa para que al menos piensen en él para que sea titular. No lo hizo. Una diagonal a Odriozola y dos remates lejanos con la zurda.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
De nuevo colocado como extremo izquierdo, lo cierto es que no intervino demasiado en los primeros minutos. Lo intentó con una falta directa, pero tampoco estuvo fino. Se activó más con balón en el segundo acto metiendo una marcha más. Gran remate de zurda ajustado al palo en el 0-2.
Pablo Marín
Centrocampista
Flojo partido del riojano, sobre todo con balón al estar bastante errático en el pase. Arrancó por banda derecha, pero con libertad para meterse luego por dentro. Hizo una gran jugada por derecha para centrar luego a Sadiq. Algo mejor en la segunda mitad, al menos sin pérdidas.
Sadiq Umar
Atacante
Mejor del partido
Fue quien marcó las diferencias, tanto en el juego como en el físico. La Real abre la lata con una gran cabalgada suya y regala el 0-1 a Goti. Buenos detalles de espaldas y una dejada de cara de calidad. Pero tiene dos ocasiones clarísimas que deben ser gol. Lo dio todo y honró la Copa.
Mikel Goti
Atacante
Junto a Sadiq, el otro de los futbolistas de la segunda unidad que sí que trataron de ganarse sus minutos. Perdió mucho menos balón que otras veces. Pisa área con instinto en el 0-1 y acto seguido tiene otra clara que no consigue rematar. Dejó a Marín solo con un pase en profundidad.
Sergio Gómez
Defensa
Salió para jugar como interior. Gran jugada en el 0-3, tanto en el desmarque como en el pase atrás a Turrientes.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Ayudó a sujetar el centro del campo cuando el partido ya estaba decidido
Jon Mikel Aramburu
Defensa
Minutos para que Odriozola no jugara todo el partido dada su inactividad. No le dio tiempo a aparecer en ataque.
Mikel Oyarzabal
Atacante
Ovacionado por el estadio y los jugadores del Negreira para reconocer su trayectoria deportiva. Lento en ese regate y remate con la derecha.
Carlos Soler
Centrocampista
No tocó demasiado balón puesto que salió cuando quedaban pocos minutos de partido.
Baja
Superado
Duje Caleta-Car
Un delantero de categoría regional le hizo sufrir
Sube
Decisivo
Sadiq Umar
Dio una asistencia y fue el más activos
Clasificación general
JugadorPuntos
Mikel Oyarzabal33
Ander Barrenetxea29
Sergio Gómez26
Igor Zubeldia25
Álex Remiro24
Jon Gorrotxategi22
Brais Méndez20
Gonçalo Guedes20
Jon Mikel Aramburu20
Carlos Soler19
Duje Caleta-Car18
Take Kubo17
Beñat Turrientes16
Aihen Muñoz15
Pablo Marín14
Arsen Zakharyan8
Álvaro Odriozola7
Orri Óskarsson7
Aritz Elustondo6
Jon Karrikaburu6
Jon Martín6
Yangel Herrera6
Luka Sucic4
Mikel Goti4
Sadiq Umar4
Unai Marrero2
El árbitro: Díaz de Mera
Buen arbitraje del castellano-manchego en un partido que no tuvo ninguna complicación. Los locales pidieron la segunda amarilla para Caleta-Car en un acción del croata con Suárez.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión