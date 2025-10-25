El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
Valoración individual de los realistas en la victoria ante el Sevilla
San Sebastián
Sábado, 25 de octubre 2025, 00:12
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante el Sevilla, en el que el equipo de Sergio ha logrado una victoria clave. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
Solo tuvo que intervenir para salir de puños en varios centros del Sevilla. Solo el disparo de Gudelj fue entre palos. El remate pega en Gorrotxategi y no puede hacer nada. Mal en la falta del 1-1 saliendo flojo de puños, pero muy mejorado en las dos siguientes acciones técnicas de ese tipo.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
Por fin se vio el Aramburu canchero y firme en defensa que tanto se echaba de menos, y eso que en frente tenía a Vargas que es uno de los mejores extremos de la Liga. Ganador de muchos duelos, tan solo le hicieron daño con un par de internadas en la segunda mitad cuando le hicieron 2 contra 1.
Igor Zubeldia
Defensa
La entrada de Martín le hizo venirse arriba cuajando un partido más que serio. No cometió errores y estuvo atento a las caídas cuando Sow buscaba las dejadas de Romero, al que secó. Atento también en los centros laterales, bien colocado. Mandón, ojalá recupera su mejor nivel porque hace falta.
Jon Martín
Defensa
Increíble que alguien de su talla juegue tan poco. Insuperable en el uno contra uno, excepcional también para correr hacia atrás y estar atento para corregir al corte cuando superaron a sus compañeros. Salida de balón limpia y dos arrancadas por bandas que levantaron al público.
Sergio Gómez
Defensa
Otro partido más que notable del catalán, primero como lateral y luego como extremo. Alexis no se enteró dónde estaba. Es un portento físico, asombroso despliegue. Sus centros rasos hacia atrás son una delicia. Asfixiante presión para casi marcar con el error de Vlachodimos.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Es como si se hubiera liberado. En Vigo cuajó un gran partido y por fin se vio a ese Gorrotxa dominador del Mirandés. El centro del campo fue suyo, tanto con balón como para cortar y ganar duelos. Sus giros ya enamoran al público. Excelente tackle en el 10’. Desvía el remate de Gudelj.
Brais Méndez
Centrocampista
Le costó entrar algo en el juego, pero es como si tras meter ese pase a Oyarzabal en el 2-1 que toca en Agoumé se activara para acercarse a ese Brais que deslumbró en Champions. Hace falta que se eche el equipo a la espalda y que domine la medular como ayer. Gran dejada en la ocasión de Soler.
Yangel Herrera
Centrocampista
Solo con su presencia ya aporta equilibrio y tranquilidad al resto de sus compañeros. Va al choque y casi siempre sale ganador. Se inventó de la nada el primer gol yendo a rematar un centro en el que no había demasiado. Lesionado a la media hora en el sóleo. La otra dolencia era en el isquio.
Ander Barrenetxea
Atacante
Discreto partido aunque cuando no está activo y desequilibrante en ataque tiene que defender como ayer. Echó una mano a Sergio para que Alexis no apareciera y frenó a un Carmona que venía de dar dos asistencias siendo lateral. No estuvo fino en su ocasión tras intentar recortar a su par.
Gonçalo Guedes
Atacante
Muy activo hasta que se le terminó la gasolina. Al igual que Oyarzabal, se creyó que en esa jugada en la que no había nada podía sacar algo. Buen centro que luego terminó en penalti. Se notó mucho su salida porque el Sevilla comenzó a hacer daño por derecha. Ayudó mucho a Aramburu.
Mikel Oyarzabal
Atacante
Mejor del partido
Partido para el recuerdo. En juego, en liderazgo, en saber estar y coger el toro por los cuernos en una situación muy delicada. El penalti llega tras recoger un balón de la nada. Doblete con un remate cruzado. Espectacular juego de espaldas. Está con esa chispa de antes de la lesión. De 10.
Carlos Soler
Centrocampista
Gran entrada al partido, y sin calentar. Aglutinó balón y descargó en ataque. Remate alto. Eso sí, terminó fundido y tiene que mejorar físicamente.
Aihen Muñoz
Defensa
No sufrió porque el Sevilla cargó el juego por el costado derecho. Bien colocado, mordió cuando debía.
Beñat Turrientes
Centrocampista
Hizo dos carreras y es como si se hubiese quedado con fuelle. Luego mejoró para frenar un remate claro de Vargas.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Si en Vigo estuvo bien, ayer no entendió lo que pedía el partido.
Pablo Marín
Centrocampista
Piernas frescas para jugar por la derecha.
Sube
Jerarca
Jon Martín
Gran partido del lasartearra después de dos meses sin jugar y viniendo de la lesión de tobillo.
Baja
Espeso
Ander Barrenetxea
El donostiarra estuvo poco participativo, aunque muy trabajador
Clasificación general
JugadorPuntos
Mikel Oyarzabal33
Ander Barrenetxea29
Igor Zubeldia25
Álex Remiro24
Sergio Gómez24
Brais Méndez20
Gonçalo Guedes20
Jon Gorrotxategi20
Carlos Soler19
Jon Mikel Aramburu18
Duje Caleta-Car17
Take Kubo17
Aihen Muñoz13
Beñat Turrientes13
Pablo Marín13
Orri Óskarsson7
Jon Karrikaburu6
Jon Martín6
Yangel Herrera6
Álvaro Odriozola5
Arsen Zakharyan5
Aritz Elustondo4
Luka Sucic3
Mikel Goti1
Sadiq Umar-
Unai Marrero-
