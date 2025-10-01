Zupiria niega ceses en la dirección de Arkaute y defiende la elección de Goikolea

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, se ha sometido este miércoles a las preguntas de los partidos parlamentarios en una comisión en ... la que ha sido cuestionado por los cambios en la Ertzaintza tras anunciar la semana pasada que Jon Goikolea sustituirá a Miren Dobaran como nuevo director general de la Academia de Arkaute. Zupiria ha reiterado que no se ha producido ningún cese y ha defendido la elección de Goikolea, ya que «la principal cualidad que hace falta para dirigir la academia no es ser policía, sino tener la capacidad de dirigir un equipo compuesto por profesionales».

Zupiria ha defendido que «no es necesario que el Director General de la Academia de Arkaute sepa de técnicas policiales» porque «su cometido es otro». Y ha recordado a los parlamentarios de EH Bildu y PP, críticos con la gestión del Gobierno Vasco en con la Ertzaintza, que «en la estructura profesional que existe en el seno de la academia, a nivel de docentes, a nivel de administrativos, o a nivel de jefes de sección y jefes de división, es donde debe estar y donde está el conocimiento necesario para que la preparación de los aspirantes sea la mejor posible».

Goikolea, nacido en Vitoria en 1959, es licenciado en Ciencias de la Información y deberá ahora pacificar Arkaute, el centro donde se forma la Ertzaintza y policías locales. Desde el Gobierno Vasco se remarcó en su nombramiento que cuenta con una amplia trayectoria profesional y conoce la Policía autonómica. Fue asesor de prensa y comunicación, y jefe de Gabinete del Consejero en el Departamento de Interior que dirigía Juan Mari Atutxa entre 1992 y 1998. Durante once años también ejerció de Jefe de Gabinete de la Presidencia en el Parlamento Vasco, y, entre 2009 y 2024, fue asistente en el Parlamento Europeo.

Goikolea, que dado su pasado conoce de primera mano los entresijos del Departamento de Seguridad, contará con Olga Fernandino como directora de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Procesos de selección

También se ha referido a los cuestionamientos de los procesos selectivos. Y es que en la última OPE celebrada el 90% de los aspirantes suspendieron las pruebas teóricas y psicotécnicas. «El hecho de que se cuestionen los procesos selectivos y formativos no es un número», ha dicho Zupiria. Y ha citado datos: «desde el año 1993 se ha producido un total de 68 sentencias relativas a estos procesos. De estas 68 sentencias, 64 han sido favorables al procedimiento seguido por la academia».

Además, ha querido recordar una de las últimas sentencias del contencioso administrativo de Vitoria-Gasteiz que recupera una cita del Tribunal Supremo: «Es relevante y valiosa la valoración de la conducta y de los factores relacionados con la personalidad a la hora de seleccionar los miembros de la Ertzaintza por ofrecer datos importantes para identificar a los aspirantes más adecuados para desempeñar la función policial». Y ha dejado claro que «el proceso de Ertzaintza tiene que ser exigente».

«Es la única forma de llevar a la calle a profesionales formados y competentes para ayudarnos y protegernos», ha comentado el consejero, para añadir que «este servicio público debe mostrar actitud de cercanía y respeto, compromiso, esfuerzo y constancia y ánimo de cooperación». Además, ha defendido que las personas que realizan sus funciones como psicólogos y psicólogas -y que forman parte de ese proceso selectivo- en la academia «cumplen escrupulosamente con la titulación requerida en la monografía del puesto correspondiente».

El primer objetivo de los responsables de la Academia, ha señalado, es «incrementar las garantías y la seguridad jurídica de los procesos selectivos y formativos en vigor». Y fruto de ello, ha destacado, son los «más de 12.000 extraños formados y casi 1.700 policías locales».