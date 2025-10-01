Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bingen Zupiria en la comisión de este miércoles.

Zupiria niega ceses en la dirección de Arkaute y defiende la elección de Goikolea

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco ha remarcado que «la principal cualidad que hace falta para dirigir la academia no es ser policía, sino tener la capacidad de dirigir un equipo compuesto por profesionales»

A. B.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:26

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, se ha sometido este miércoles a las preguntas de los partidos parlamentarios en una comisión en ... la que ha sido cuestionado por los cambios en la Ertzaintza tras anunciar la semana pasada que Jon Goikolea sustituirá a Miren Dobaran como nuevo director general de la Academia de Arkaute. Zupiria ha reiterado que no se ha producido ningún cese y ha defendido la elección de Goikolea, ya que «la principal cualidad que hace falta para dirigir la academia no es ser policía, sino tener la capacidad de dirigir un equipo compuesto por profesionales».

