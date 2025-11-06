Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bingen Zupiria. DV

Zupiria defiende que informar sobre el origen de los detenidos «evita la estigmatización interesada»

El consejero de Seguridad precisa que más del 60% de los detenidos en Euskadi son de ciudadanía española y el 40% restante de origen extranjero

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:16

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha defendido este jueves la decisión de la Ertzaintza de incluir el origen geográfico de detenidos y víctimas ... en sus comunicados. Zupiria explicó que la medida busca «abordar el debate sobre la seguridad de frente y con transparencia», tras años en los que la policía autonómica solo facilitaba la edad y el sexo de las personas implicadas en los delitos.

