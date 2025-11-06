Zupiria defiende que informar sobre el origen de los detenidos «evita la estigmatización interesada»

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha defendido este jueves la decisión de la Ertzaintza de incluir el origen geográfico de detenidos y víctimas ... en sus comunicados. Zupiria explicó que la medida busca «abordar el debate sobre la seguridad de frente y con transparencia», tras años en los que la policía autonómica solo facilitaba la edad y el sexo de las personas implicadas en los delitos.

Zupiria subrayó, en una entrevista en la Cadena SER, que ocultar ese dato «estaba generando una estigmatización mayor», al dejar espacio a quienes «de manera interesada están queriendo crear una sensación mayor de inseguridad». A su juicio, ofrecer toda la información disponible permite evitar rumores y desmontar interpretaciones sesgadas, y es que «el peor favor que nos podemos hacer es no poner encima de la mesa todos los datos y dejarnos llevar por quienes hacen política arrojando solo los que les interesan».

El consejero recordó un caso reciente en el que circuló el rumor de que un robo había sido cometido por un extranjero, cuando en realidad el autor era un ciudadano español. «Por eso hemos decidido actuar con claridad y transparencia», insistió, añadiendo que el departamento publicará trimestralmente los datos completos sobre denuncias y delitos registrados por la Ertzaintza.

Zupiria reconoció que la decisión también responde a la práctica parlamentaria de los últimos años, en la que «PP y Vox solicitan información detallada sobre el origen de los detenidos» para difundirla después «según su conveniencia». «Si esas son las reglas del juego, prefiero ser yo quien facilite esa información de forma periódica y clara», afirmó.

40% de detenidos extranjeros

El titular de Seguridad precisó que más del 60% de los detenidos en Euskadi son de ciudadanía española y el 40% restante de origen extranjero, aunque este grupo solo representa el 14% de la población. «La inmensa mayoría de las personas de origen extranjero se han integrado en esta sociedad a través del trabajo, la educación o la vivienda», dijo, recalcando que «entre los delincuentes hay tanto españoles como extranjeros».

El consejero apuntó que los principales problemas de seguridad en Euskadi tienen que ver con el repunte de homicidios en entornos familiares o de ajuste de cuentas y con la violencia contra las mujeres. En lo que va de año, 4.338 mujeres han denunciado agresiones sexuales, la mayoría a manos de sus parejas o exparejas.

Sobre la decisión de clasificar las procedencias por áreas geográficas —«magrebí, latinoamericano, europeo»— y no por nacionalidad concreta, Zupiria explicó que se busca «evitar señalar a países determinados» y mantener el equilibrio entre transparencia y responsabilidad informativa.