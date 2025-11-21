Zupiria defiende que la Ertzaintza publique el origen de los detenidos y replica a Marlaska que Interior también divulga esos datos

Bingen Zupiria mantiene intacta su postura y ha vuelto a defender este viernes la decisión de publicar la nacionalidad de los detenidos en Euskadi en ... las notas de prensa difundidas por la Ertzaintza. El consejero de Seguridad ha reconocido sin ambajes su cambio de criterio al respecto y ha replicado a Fernandado Grande-Marlaska, después de que éste mostrara su discrepancia al entender que no es un dato necesario para prevenir los delitos, que el propio Ministerio de Interior también divulga esta información en su web, en las series anuales sobre criminalidad.

El consejero del Gobierno Vasco ha respondido así en el pleno de control después de que la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena le haya recriminado su cambio de postura -algo que Zupiria no ha negado, más bien todo lo contrario- y le haya exigido una «rectificación».

Zupiria, sin embargo, ha reafirmado la decisión de su departamento al entender que «es necesario actuar con transparencia». De ahí que la Ertzaintza, desde el pasado mes de octubre, haya modificado su política informativa y haya comenzado a elaborar notas de prensa en las que añade el origen de los detenidos, un dato que no suelen facilitar otros cuerpos de seguridad en el Estado de forma sistemática. Sin embargo, Zupiria ha puntualizado que «no somos los únicos».

Así, ha señalado que en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay un apartado estadístico de criminalidad basado en datos del Ministerio del Interior en el que se recoge otro subapartado llamado 'Series anuales de detecciones e investigados extranjeros'. «Si lo busca allí -le ha espetado directamente a Kortajarena- encontrará también en frío los datos que corresponden a Euskadi clasificados por nacionalidad: 1.466 marroquíes, 728 argelinos, 399 colombianos, sin más clasificaciones». Además, también ha invitado a la parlamentaria de la coalición soberanista a visitar la página web del Ministerio del Interior. «Verá una información muy similar», ha subrayado Zupiria, quien ha reconocido por ello que «no entiende muy bien» las palabras del ministro Marlaska.

En la misma línea, el consejero de Seguridad ha insistido en que todas las fuerzas policiales disponen de estos datos, y también los jueces y fiscales. Por ello, ha lanzado una batería de preguntas para tratar de justificar su decisión: «¿Por qué no tendrán los datos a su disposición responsables de las diferentes instituciones o la ciudadanía que así lo desee? ¿Quiénes somos nosotros para negar esta información en un tema que está a la orden del día? ¿Por qué no ayudar a aclarar las cosas con la información adecuada? ¿Por qué no poner estos datos a disposición de los responsables y profesionales que tienen que trabajar la integración social para que tengan criterios más claros en la toma de decisiones?». «Utilicemos estos datos para combatir la mentira y la estigmatización», ha defendido.

Las tres decisiones

Zupiria también ha subrayado que el Departamento de Seguridad ha tomado tres decisiones en este debate sobre seguridad: citar en las notas de prensa de la Ertzaintza, sobre denuncias y presuntos delitos, el origen del autor del delito y de la víctima; publicar cada trimestre unas tablas de delitos conocidos por la Ertzaintza con los orígenes de los detenidos e investigados; y situar el debate sobre la seguridad «en el centro» de la actividad del departamento.

Al detenerse en el primer punto, objeto de numerosas críticas por parte de varios partidos y que ha llevado incluso al Ararteko, la institución que ahora dirige en funciones Inés Ibáñez de Maeztu, a abrir una actuación de oficio para contrastar los motivos que han motivado esta decisión, Zupiria ha explicado que la Ertzaintza difunde las notas de prensa a través de un grupo de Telegram en el que están adscritos cerca de 400 periodistas y que esas mismas comunicaciones se publican en la página web de la Ertzaintza, a la que todo el mundo tiene acceso, aunque su principal objetivo sea comunicativo y estén dirigidas a los medios de comunicación.

Zupiria ha responsabilizado así a los medios de comunicación sobre el uso de la información que aporta la propia Ertzaintza: «Son los medios de comunicación los que, basándose en estas notas, trabajan las noticias sobre delitos y ponen estos temas a disposición de la ciudadanía». «Queda -ha dicho- en manos de los medios utilizar la información recibida por la Ertzaintza, tomar la información o priorizar parte de ella, profundizar en ella o dejarla inédita». «Nosotros lo ponemos a disposición de los medios y es a ellos a quienes corresponde decidir o no utilizar esta información, tanto en el caso de los presuntos delincuentes como en el caso de las víctimas», ha insistido el consejero de Seguridad, quien ha asegurado que «no quiero pelearme con PP y Vox sobre el uso interesado de los datos». «Quiero debatir y confrontar con Vox y PP sobre seguridad», ha dicho.