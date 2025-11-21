Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos ertzainas trasladan a un detenido a los juzgados de Donostia. Morquecho

Zupiria defiende que la Ertzaintza publique el origen de los detenidos y replica a Marlaska que Interior también divulga esos datos

El consejero de Seguridad reconoce su cambio de criterio y responsabiliza a los medios de comunicación sobre el uso de esos datos: «Nosotros los ponemos a disposición de los medios y es a ellos a quienes corresponde decidir, o no, utilizar esta información»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Bingen Zupiria mantiene intacta su postura y ha vuelto a defender este viernes la decisión de publicar la nacionalidad de los detenidos en Euskadi en ... las notas de prensa difundidas por la Ertzaintza. El consejero de Seguridad ha reconocido sin ambajes su cambio de criterio al respecto y ha replicado a Fernandado Grande-Marlaska, después de que éste mostrara su discrepancia al entender que no es un dato necesario para prevenir los delitos, que el propio Ministerio de Interior también divulga esta información en su web, en las series anuales sobre criminalidad.

