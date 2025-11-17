Zupiria acumula frentes tras publicar la Ertzaintza el origen de los detenidos y las críticas de la Fiscalía

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pasa frente a los cargos de la Ertzaintza. Morquecho

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:03

Al departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se le acumulan los frentes. En la última semana se la han abierto dos focos importantes: El Ararteko ... ha abierto una actuación de oficio ante la decisión de la Ertzaintza de informar sobre el origen de los detenidos y la Fiscalía vasca ha denunciado la «dejadez» policial, sobre todo de la Ertzaintza, en la investigación de delitos de posible prostitución de menores. Dos cuestiones importantes que ha tenido que abordar y que deberá abordar el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que en las últimas semanas ha tenido que salir también al paso de las críticas recibidas por la gestión de los dispositivos que el cuerpo policial vasco ha desplegado en manifestaciones convocadas por los grupos «ultras», por ejemplo, en el acto de la Falange en Vitoria.

