Zapatero rechaza pactar con EH Bildu, aunque sí dialogar, y le pide que reconozca con sinceridad el dolor causado Ante las actas de ETA, defiende los actos y la falta de contrapartidas para el final del terrorismo y ve «ignominiosa» la querella de Vox EL DIARIO VASCO Lunes, 1 julio 2019, 12:04

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado este lunes alcanzar pactos con EH Bildu, aunque sí se ha abierto a dialogar con este partido al que reclama que haga un recorrido «profundo» para admitir el dolor causado por el terrorismo de ETA. Igualmente, ante las actas de la banda terrorista sobre el diálogo que mantuvo el Gobierno, en el que aparecen supuestas cesiones del Ejecutivo, ha defendido «los actos» y la actuación de las Fuerzas de Seguridad.

En una entrevista en Onda Cero, el exdirigente socialista ha señalado que respeta que Bildu esté en las instituciones, y ha reconocido que recaban un número importante de votos en Euskadi, pero considera que no se debe pactar con los abertzales. «Soy partidario de hablar con Bildu, el diálogo siempre es conveniente, pero eso no tiene que llevar a asumir sus posiciones. Mi opinión es que no se debe (pactar)«, ha reflexionado sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos con la fuerza vasca.

A juicio de José Luis Rodríguez Zapatero, el fin de ETA es la «mejor noticia» desde la Transición española, pero entiende que Bildu tiene un «recorrido importante de reconocimiento y de compasión con las victimas». «De cercanía, de contrición, de perdón. Les queda un recorrido», ha indicado, al tiempo que ha apuntado que «suele suceder así» en situaciones así, donde estos cambios no se producen de un día para otro. «Les reclamo que lo hagan, cuanto antes mejor y con más determinación y sinceridad. El dolor causado fue tan injusto como inmenso», ha aseverado el expresidente.

Con respecto a la polémica generada por la entrevista que TVE emitió al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha explicado que, aunque se encuentra a las «antípodas» del dirigente abertzale, no se puede «criminalizar» a la televisión pública por entrevistarle.

Después de que Vox anunciara la semana pasada que se querella contra Zapatero por las negociaciones con ETA, el exlíder del PSOE ha calificado de «ignominiosa» y «vergonzosa» la querella y ha defendido que el proceso fue un éxito «rotundo y de todos».

Para el expresidente el movimiento del partido de Santiago Abascal es un intento de «echar tierra» y «crispar» frente a uno de los avances más importantes de la sociedad española. «Fue un éxito de todos, tan rotundo, claro, limpio y democrático que que haya gente que sobre eso quiera embarrar, ensuciar y calumniar no es tema baladí», ha opinado.

En este sentido, ha valorado el fin de la banda armada como uno de los mejores episodios de la democracia española y ha reiterado que durante el diálogo con los terroristas se detuvo a dirigentes de ETA, hubo entrega de armas y renuncia a la violencia. «Hubo actos», ha reiterado, y todo ello «sin nada a cambio, absolutamente nada». «El final de un grupo terrorista que ha sido más respetuoso con los principios, valores, leyes y actitudes democráticas que conozco es el final de ETA», ha recalcado. Además, ha señalado que es «falso» que se propusiera desde el Ejecutivo un Estatuto de Autonomía para las «cuatro provincias» vascas, lo que incluía Navarra.

Y recuerda que sobre las «notas» de ETA ya hubo un pronunciamiento del Tribunal Supremo que «zanjó» esta cuestión. «Por favor, tengamos un poco de respeto a nuestra democracia, al trabajo bien hecho, a la buena fe», ha insistido José Luis Rodríguez Zapatero, poniendo en valor a los representantes que dialogaron «con inteligencia» y que ayudaron al país y al gobierno con su tarea «excepcional».