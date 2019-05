Zapatero propuso en 2006 a ETA un órgano común para Euskadi y Navarra, que la banda rechazó Imagen de archivo de Zapatero. / Raul Caro El juez levanta el secreto de sumario sobre las actas de 'Thierry' que confirma la oferta, desvelada en su día, tras la ruptura de la tregua DV Miércoles, 29 mayo 2019, 20:58

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA durante las negociaciones con la banda en 2006 la creación de un órgano común para Euskadi y Navarra, según las actas de aquellas reuniones guardadas por el fallecido exdirigente de organización Xabier López Peña, 'Thierry'. Esos documentos, a los que tuvo acceso Europa Press después de que la Audiencia Nacional levantara parte del sumario sobre la investigación de aquella negociación, confirman lo que se conocía de la oferta final a ETA, que incluía la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a Iñaki De Juana y otros presos enfermos, acabar con la Doctrina Parot y solucionar el problema financiero de la organización armada a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión, según las actas.

La documentación ahora desvelada, le fue incautada a 'Thierry' tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos. Ahí se relata desde el primer encuentro mantenido por 'Josu Ternera' y el expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren en junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, y el PSE y Batasuna tras el atentado de la T-4. Las actas incluyen las reuniones de Oslo y las nueve previas de Ginebra.

Las claves Fin de la tregua El Ejecutivo socialista puso sobre la mesa lo negociado en Loiola por PNV, PSEy Batasuna Discrepancia Batasuna quería ir más allá con un referéndum sobre un Estatuto «a cuatro»con Euskadi y Navarra

Según estas actas, en las negociaciones que se produjeron entre los días 18 y 21 de mayo de 2007, unos meses después del atentado de la T-4 (30 de diciembre de 2006) que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos, el Ejecutivo de Zapatero puso sobre la mesa el acuerdo de Loiola, que preveía la creación de un órgano común con atribuciones ejecutivas para Euskadi y Navarra.

Dos mesas

Lo hizo en la ronda de contactos que se celebraron esos días en los que se establecieron dos mesas, una de partidos y otra técnica entre Gobierno central y ETA y en las que participaron: dos miembros de Batasuna; dos de ETA; dos del PSOE; dos del Sinn Fein irlandés, dos del Gobierno de Irlanda y uno del Gobierno de Noruega.

Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política la petición de un Estatuto de Autonomía para las «cuatro provincias», lo que incluía Navarra. En esa ronda de encuentros, exigían al PSOE que tomara el compromiso de reconocer el derecho de autodeterminación y un referéndum para decidir sobre un estatuto 'a cuatro'.

Los representantes del Ejecutivo socialista lo rechazaron pero a cambio, pusieron sobre la mesa el acuerdo de Loiola, que se intentó pactar, sin éxito, a finales de 2006, tras dos años de negociaciones secretas entre el PNV, Batasuna y el PSE. En el apartado 4 de ese acuerdo, los firmantes se comprometieron a «promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos (País Vasco y Navarra)». Pero no se logró el acuerdo y ETA afirmó que habían llegado a un punto de ruptura en el proceso de negociación al no haber acuerdo político. Pocos días después, el 5 de junio de 2007, ETA rompía la tregua, ante la falta de acuerdos políticos con el Gobierno español.

El escollo insalvable vuelve a ser la petición de ETA de un «acuerdo político previo» que debían alcanzar PSE y Batasuna para mantener el alto el fuego todavía vigente, según fuentes del Ejecutivo. El Gobierno rechazó la oferta. Por ello no cuajó un planteamiento final, obra de Eguiguren, sobre una comunidad «compartida», que no única, entre la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, por discrepancias en los plazos. Fuentes conocedoras del proceso explican que el Gobierno asumió el riesgo de volver a sentarse con ETA tras el atentado de Barajas para «desenmascararle» y demostrar que la responsabilidad del fracaso fue su exigencia de contrapartidas políticas que el Ejecutivo no estaba dispuesto a dar, como era el caso de Navarra.