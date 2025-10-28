Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. EFE

Vox redobla la presión sobre el PP para que «deje de marear» y presente ya la moción de censura

El partido de Abascal advierte de que cualquier iniciativa de la mano del partido de Puigdemont «no saldría gratis»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Vox ha redoblado este martes la presión sobre el PP para que el partido de Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura contra ... Pedro Sánchez una vez que Junts anunciara este lunes su ruptura con el Gobierno. «El PP lleva coqueteando un año con la idea de la moción de censura. Que dejen de marear y la presenten ya», ha afirmado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que sin embargo, no ha adelantado el sentido del voto de su partido en esta hipotética moción: «Cuando esté encima de la mesa, ya veremos los demás lo que tenemos que hacer».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena
  5. 5 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  8. 8

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  9. 9

    Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vox redobla la presión sobre el PP para que «deje de marear» y presente ya la moción de censura

Vox redobla la presión sobre el PP para que «deje de marear» y presente ya la moción de censura