Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-15 en Andoain por la colisión de dos camiones

Vox pide elecciones «por dignidad» tras la condena al fiscal general

Ve la condena al fiscal general como «otro hito de la vergüenza del Gobierno»

L. O.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:41

Comenta

Vox ha pedido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que convoque «elecciones por dignidad» tras conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y su inhabilitación para el cargo por dos años.

«Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España. También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Por eso es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones», ha censurado el presidente de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, en un mensaje en la red social 'X'

Por su parte, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha asegurado que la condena a García Ortiz es «otro hito más de la vergüenza» que supone el Gobierno y ha pedido elecciones «por dignidad y coherencia».

En una valoración desde el Congreso, Figaredo ha acusado al Ejecutivo de «colonizar, manosear y tomar al asalto» todas las instituciones del Estado y ha recordado que los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano, David, también tienen causas pendientes de resolución judicial. «Una pieza más del Gobierno, es una cosa impresionante e impactante», ha subrayado.

Por eso, el secretario general del grupo parlamentario, que ha destacado que García Ortiz está inhabilitado para desempeñar sus funciones, cree que «si tuviesen dignidad y coherencia convocarían elecciones hoy mismo», y ha apelado al PP para que ejerza una «oposición frontal y total, de distancia infinita y sistemática en las calles, las instituciones y los tribunales».

Por último, ha recordado que Sánchez dijo que «quién pediría perdón» al fiscal general del Estado cuando el caso por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, acabara sin condena, para preguntarse «quién pedirá perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  4. 4 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  5. 5 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  8. 8 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vox pide elecciones «por dignidad» tras la condena al fiscal general

Vox pide elecciones «por dignidad» tras la condena al fiscal general