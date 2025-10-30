Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El senador de Vox, Ángel Gordillo, durante su intervención. EFE

Vox se enreda en un interrogatorio baldío con Sánchez

El presidente se escabulle de las preguntas sobre su posible responsabilidad en la corrupción y los vínculos de su mujer con el rescate de Air Europa

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:51

Muy poco ha salido en claro del interrogatorio de Vox a Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' de la Cámara alta. El presidente del Gobierno ... ha utilizado largos circunloquios para evitar responder a las preguntas del senador Ángel Gordillo, que a su vez se ha enredado, sobre todo al principio de su intervención, en una discusión sobre las medidas contra la pandemia que Sánchez ha aprovechado para ganar tiempo y eludir pronunciarse sobre la supuesta corrupción en su entorno más cercano.

