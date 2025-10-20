Vox cree que el PP sufre una «crisis de liderazgo y de ideas»

Vox no quiere dar tregua al PP, al que ve sufriendo una «crisis de liderazgo, de ideas y de planteamientos». «Están en su burbuja de ... Bruselas, pactando todo con ellos», en referencia al PSOE, «y sin ofrecer confianza a los españoles», ha subrayado este lunes, tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación, su portavoz, José Antonio Fúster, que ha rechazado las apelaciones del PP al voto útil en la derecha.

«Desde 1982, con Fraga, y elección tras elección, el PP habla del voto útil. ¿Pero voto útil para qué? ¿Para regularizaciones masivas? ¿Para que los jóvenes no tengan vivienda? ¿Para asaltar junto con el PSOE el Tribunal de Cuentas? ¿Para asaltar el Consejo de RTVE? El único voto útil es el que te permite dormir con la conciencia tranquila y quien ha votado al PP como voto útil no puede dormir con la conciencia tranquila», ha agregado Fúster.

La formación de Santiago Abascal también se ha lanzado contra el plan de inmigración del PP al calificarlo como un «corta-pega con un puntito menos» de sus propuestas porque se olvida, a juicio de Vox, «de exigir la repatriación de los irregulares, de quienes vivan de las ayudas sociales o de quienes traten de instalar el islamismo». Fúster ha considerado que el documento de los populares muestra que «Vox tenía razón» en sus advertencias contra la inmigración irregular y ha recordado declaraciones de dirigentes del PP como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, en los abogaban por la integración de los migrantes, para acusar al PP de «cabalgar grandes contradicciones».

Además, Fúster ha atacado al expresidente del Gobierno José María Aznar, que considera que Vox es un partido «xenófobo». «Aznar debería salir en Semana Santa y flagelarse por todas las cosa malas que ha hecho por este país», le ha recriminado el portavoz, que ha recordado que los dos presidente del PP, Aznar y Mariano Rajoy, «promovieron regularizaciones masivas de inmigrantes». «Trata de desviar sus errores acusándonos a nosotros de lo que no somos», ha afirmado.

Sobre los autónomos, Vox ha rechazado los planes del Gobierno de aumentar las cuotas, y también a la rectificación posterior de la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, para excluir de este incremento a los que menos ganen. En su lugar, la formación ha propuesto una cuota cero para todos los trabajadores por cuenta propia. «Nosotros hemos propuesto siempre la cuota cero para todos los autónomos, no solamente los nuevos», ha argumentado.