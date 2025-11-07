Vox ante las pintadas en Lasarte-Oria por su acto de esta tarde: «ETA ya nos está esperando» El PP se desmarca de la declaración conjunta del Ayuntamiento (PSE, EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos) en la que hacen «un llamamiento a no entrar en la provocación»

A. Algaba Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:00 | Actualizado 15:16h.

Vox prevé celebrar un acto esta tarde desde las 17.00 horas en la plaza Okendo de Lasarte-Oria. A partir de esa hora y hasta las 20.00 horas, el partido de ultraderecha instalará una mesa informativa en el lugar. Ante esta cita, de madrugada varios desconocidos han realizado pintadas en el lugar en contra del partido de Santiago Abascal en las que se podía leer 'FCK Vox'. Con estas pintadas de fondo, el partido ha lanzado duro un mensaje en 'X': «ETA @ehbildu ya nos están esperando en Lasarte», se puede leer en un mensaje del perfil guipuzcoano del partido de ultraderecha.

«Para estos nacionalistas que además son marxistas, que los vascos sean libres es una provocación para ellos. En Lasarte y en el resto de Guipúzcoa estamos y estaremos», se lee en un mensaje (con erratas) y acompañado de las fotos de las pintadas que el partido ha subido a sus redes sociales.

ETA @ehbildu ya nos están esperando en Lasarte, para estos nacionalistas que ademásnson marxistas, que los vascos sean libres es una provocación para ellos. En Lasarte y en el resto de Guipúzcoa estamos y estaremos. Únete a la Resistencia @vox_guipuzcoa pic.twitter.com/s1d0vt3yIv — VOX Guipúzcoa (@vox_guipuzcoa) November 7, 2025

Las pintadas han sido borradas a lo largo de la mañana por el consistorio, que además ha publicado una delcaración conjunta para pedir a la ciudadanía que no caiga en la provocación «y evidenciar mediante el vacío la falta de apoyo que tienen en en nuestro municipio».

Pero la declaración publicada por el consistorio también ha tenido su punto de polémica, ya que está firmada por PSE, EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos, mientras que el único concejal del PP en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria no ha firmado el documento.

«La defensa de la democracia es una prioridad. Por eso, las agendas reaccionarias contra los derechos y libertades de la ciudadanía y de los pueblos no tienen cabida en nuestro municipio», recoge el primer punto de la decración firmada por los cuatro partidos.