El 59% de votos fueron a parar a la exnúmero dos de Rajoy Miércoles, 18 julio 2018, 06:43

Fueron dieciocho las personas que dieron un paso al frente para poder ser compromisario y participar en el congreso del PP. Tan solo pudieron salir once nombres. Los once nombres que ya el pasado 5 de julio votaron en favor de Soraya Sáenz de Santamaría. Y de las 88 personas que se inscribieron para votar, finalmente acudieron 81 hasta las sedes de Donostia e Irun. De ellos, 48 respaldaron a la exnúmero dos de Rajoy (59%); 18 votaron a favor de Casado (22%); 9 personas mostraron su apoyo a Cospedal (11%); 4 a García-Margallo (5%); y dos papeletas fueron a parar a la candidatura de José Ramón García (2%). Elio Cabanes, el sexto en discordia, no obtuvo el respaldo de ningún afiliado.