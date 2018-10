El cisma entre JxCat y ERC a raíz de la suspensión de los parlamentarios encausados por Llarena es la crónica de un divorcio anunciado. El bloque independentista pierde cuatro diputados -Puigdemont, Turull, Rull y Sànchez- por el empeño de JxCat en no proceder a la sustitución de los mismos. La primera consecuencia en la frente ha sido la derrota de una resolución sobre la autodeterminación, entre otras iniciativas. ERC no ha querido oponerse a los criterios de los juristas de la Cámara, que no han dado por buena la posición de JxCat, que no dejaba claro el relevo en las funciones de los parlamentarios suspendidos. Uno de los letrados, por cierto, es Joan Ridao, antiguo diputado de ERC. En el fondo, pesa como una espada de Damocles la posibilidad de que se entre en un resbaladizo territorio de explícita desobediencia que termine con la inhabilitación de Roger Torrent como president del Parlament, que es lo que podía pasar si la Mesa de la Cámara hacía caso omiso a sus letrados.

El objetivo de Puigdemont al ser el inductor de la radicalización de JxCat en este tema no se ve solo condicionado por la estrategia rupturista de la CUP o de los CDR. Esta suicida dinámica de 'implementación' de la República contribuye a una polarización de efectos letales para el autogobierno de Cataluña. Su última pretensión pasa por minar a Torrent ante el universo secesionista y convertirlo en un 'traidor' a la causa. El contexto influye. Los neoconvergentes no tienen aún candidatos y los republicanos se han adelantado con Ernest Maragall y Oriol Junqueras para Barcelona y Europa.

Las diferencias entre JxCat y ERC debilitan al Govern, pero no se romperá porque no hay una mayoría alternativa. Asistimos a una voladura a plazos bajo la presión de la calle. En este contexto llama la atención la presencia de Joseba Egibar y Maddalen Iriarte hoy en Bruselas. ¿Aprovecharán la cita para presentar el preámbulo del nuevo estatus de autogobierno? La batalla abierta en Cataluña en el soberanismo contrasta poderosamente con esta imagen de los nuevos compañeros de viaje en Euskadi y el encuentro de hoy, estampa de un proceso que no se sabe a dónde conduce, pero que está atado y bien atado. Eso sí, con lazos amarillos.