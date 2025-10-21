Vivienda retira un polémico anuncio en el que tres ancianos aún comparten piso
Las redes sociales critican al Ministerio por considerar que se trata con frivolidad un problema que afecta a millones de jóvenes
A. A
Madrid
Martes, 21 de octubre 2025, 13:17
Un alud de críticas ha obligado al Ministerio de Vivienda a retirar una campaña publicitaria que lanzó el pasado viernes en la que reclama la ... aplicación del derecho a la vivienda que figura en el artículo 47 de la Constitución. Este spot está protagonizado por tres personas de la tercera edad que tras 30 años de convivencia que en el año 2055 aún se ven obligados a compartir casa.
Perfiles asociados a la izquierda han utilizado las redes sociales para criticar la frivolidad con la que Vivienda trata un problema trascendental para millones de jóvenes. También se ha sumado a la denuncia Podemos. Su portavoz Pablo Fernández, censuró que la ministra Isabel Rodríguez «se ríe de la gente en su cara».
En el vídeo, que se ha visto cercenado hasta los 11 segundos como respuesta al malestar originado, se produce una conversación entre los tres protagonistas con frases como: «¿Otra vez? Treinta años dejándote los calzoncillos en el baño» o «¿quién ha vuelto a coger mis yogures?». «En cuanto pueda me voy sola», se añade. El mensaje final de Vivienda es: «En tu futuro debería haber una casa».
