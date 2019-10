El viernes vuelven las sesiones de control después de 107 días Miércoles, 9 octubre 2019, 10:47

El viernes toca sesión de control al Gobierno en el Parlamento Vasco. El orden del día de la cita aún no se ha hecho público, pero incluirá preguntas sobre la reforma del Estatuto, las polémicas concentraciones del sector del metal, el impacto en las empresas de Euskadi de los aranceles que aplicará Trump y los precios del alquiler en el territorio. El asunto no tendría nada de especial si no fuera porque los miembros del Gabinete Urkullu han pasado 107 días sin rendir cuentas ante la Cámara.