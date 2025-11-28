Vídeos inéditos de los reporteros de Hearst tras el bombardeo de Gernika Aparecen escenas de Gernika totalmente arrasada, con la iglesia de San Juan, ya desaparecida, o el entorno de la Iglesia de Santa María, repleto de soldados

Con motivo de la visita este viernes del presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, a Gernika, en donde participará junto al Rey Felipe VI en un homenaje a las víctimas del bombardeo del 26 de abril de 1937, El Diario Vasco ofrece imágenes inéditas de aquellos días en la localidad vizcaína posteriores a la tragedia. Los vídeos se pueden ver tanto en la web como en redes sociales.

Se trata de películas grabadas por los reporteros del magnate Randolph Hearst, que luego se emitían a las semanas en los cines de Estados Unidos. Algunas de esas imágenes se editaron en esos noticieros. Otras, en cambio, nunca se llegaron a emitir y han salido a la luz ahora gracias al trabajo de digitalización llevado a cabo por el Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California y el Packard Humanities Institute.

En la selección de imágenes que se ven desde hoy en DV, aparecen escenas de Gernika totalmente arrasada, con la iglesia de San Juan, ya desaparecida, o el entorno de la Iglesia de Santa María, repleto de soldados. Además, se pueden ver imágenes de soldados franquistas en la casa de Juntas, custodiando el simbólico árbol de Gernika.