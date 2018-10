Hay vida después de la política Beloki, Urrea, Rodríguez, Azpiroz y Uriarte. / DV Cinco políticos que dejaron las instituciones por diferentes razones hablan en DV de sus nuevas trayectorias, alejados de la esfera pública | Beloki (PNV), Urrea, (EH Bildu), Rodríguez (PSE), Uriarte (Podemos) y Azpíroz (PP) coinciden en que llevan en su ADN el compromiso político ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 14 octubre 2018, 17:41

Ya no forman parte de la vida pública. Por diferentes razones, un día dijeron adiós a la política y decidieron emprender un nuevo camino. Las recientes renuncias de Miren Albistur y Pili Zabala a sus cargos institucionales, han dejado al descubierto la realidad que supone pasar de la esfera pública al ámbito privado. Pero si en algo coinciden José Ramón Beloki (PNV), Diana Urrea (EH Bildu), Óscar Rodríguez Vaz (PSE), Roberto Uriarte (Podemos) y José Eugenio Azpíroz (PP) es en que llevan en la sangre el compromiso político.

«Decidí que mi familia iba a ser mi prioridad» José Ramón Beloki PNV

Fue la familia lo que llevó a José Ramón Beloki (Legazpi, 1947) a apartarse de la política hace seis años. Al cumplir los 65, coincidieron tres circunstancias que dieron un giro a la vida del exdiputado del PNV: llegó a su edad de jubilación, tuvo que dejar su trabajo en la Cámara baja en Madrid y, la más importante, su primer nieto estaba a punto de nacer. «La decisión de marcharme la tomé tras consultarlo con mi mujer y mis hijas. Y elegí a mi familia. Me ofrecieron seguir en el Congreso, pero dije que no. La decisión ya estaba tomada», recuerda el también periodista. Beloki lamenta que el discurso de la conciliación de los políticos sea «pura retórica». A su juicio, «es imposible. En mi caso, ¿cómo iba a conciliar trabajando en Madrid si mi familia vivía en San Sebastián? Por eso me dije que mis últimos años serían para ellos».

Las horas del día le dan mucho de sí al exdirigente nacionalista. De vez en cuando acude a tertulias radiofónicas. Una actividad que no interfiere en la dedicación a sus dos nietos. «Si durante el día me necesitan lo dejo todo, aunque ya se están haciendo mayores», afirma, mientras confiesa con orgullo que con ellos se ha divertido mucho: «He hecho kilómetros por San Sebastián tirando del carro; esas siestas juntos... Todo lo que no hice con mis hijas».

La lectura es otra de su pasiones. Muchas mañanas coge su iPad y recorre las tres playas leyendo. Sobre todo, novela histórica. Lo último ha sido 'Memorias de Adriano', de Marguerite Yourcenar. Defiende que «las historias que vivió el emperador romano en el siglo II tienen bastante que ver con lo que sucede ahora».

En los últimos ocho años de su vida política, Beloki fue diputado del PNV por Gipuzkoa en el Congreso. «Llegué con Zapatero y me fui con Zapatero», recuerda entre risas. Los nueve anteriores los pasó en la Diputación guipuzcoana. Y ahora, al mirar atrás, dice que no echa de menos coger el avión todos los lunes rumbo a Madrid para trabajar hasta el viernes y vuelta a casa.

«Sentí la necesidad de parar y tomar un respiro» Diana Urrea | EH Bildu

«Quienes tenemos compromiso político nunca lo abandonamos porque lo llevamos en nuestra vida personal». Diana Urrea sigue con entusiasmo todo lo que ocurre en la vida política. Lo de la exparlamentaria de EH Bildu no es un adiós definitivo, «es un tiempo de descanso» para dedicarse a su vida íntima. Dejó la Cámara de Vitoria hace dos años después de una legislatura de dedicación plena. Y pese a que la experiencia fue «positiva», confiesa, sintió la necesidad de parar. «Es que quienes vivimos con mucho ímpetu todo lo que hacemos, lo damos todo. Y si lo das todo en una faceta, lo dejas de dar en otra», asegura esta colombiana de nacimiento y vizcaína de adopción, de 31 años. A ella le faltaba tiempo para sí misma y para su familia. Y más ahora con un bebé de cuatro meses y otro de siete años.

-¿Le resultaba difícil conciliar?

-Sí. Conciliar en este ámbito es complicado. Había llegado el momento de hacer un parón, de dejar reposar la parte institucional. Pero no me he ido por hartazgo. Todo lo contrario.

Diplomada en Turismo y con experiencia laboral en diferentes sectores, Urrea comenzó muy joven su militancia. Se afilió en Alternatiba hace diez años, pero fue su llegada al Parlamento Vasco lo que le hizo descubrir cómo es la política. «Por un lado, ves aspectos negativos porque desde tu inexperiencia ves una institución anacrónica y paternalista, pero luego le das la vuelta. Y tengo un recuerdo fantástico», subraya. Por eso, cuando se estaba reubicando en su nueva vida, echaba de menos la política. Pero este 'reposo' le está sirviendo no solo para conciliar, «también para mi enriquecimiento académico. He podido hacer algo que me apetecía, el máster de Igualdad de la UPV, y el perfil 2 de euskera».

La exparlamentaria sigue participando en tertulias políticas televisivas, sigue dando conferencias sobre su país y, sobre todo, tiene tiempo para su familia. También para viajar a Colombia, donde ahora viven sus padres. Y para el baile. Tiene muchos hobbys, pero le apasiona bailar. «Vine a Euskadi con diez años, y como buena colombiana, con el baile en el cuerpo. He practicado capoeira, danza de vientre... Y disfruto mientras hago ejercicio», concluye.

«Irme al paro me permitió entender muchas cosas» Óscar Rodríguez Vaz | PSE

En torno a la fecha del 15-M, Óscar Rodríguez Vaz (Vitoria, 1977) y un grupo de compañeros, apostaron con fuerza por unas ideas, fueron a un congreso a defenderlas y perdieron. «Obtuvimos el 47% del respaldo de los delegados. Por desgracia, quien pierde en los procesos congresuales está de sobra. Este es uno de los males que acecha a los partidos, se centrifuga mucho talento», dice con lástima el exparlamentario del PSE.

Para este doctor en Ciencias Políticas, se vive mejor fuera del foco mediático. Reconoce que «se respira con más tranquilidad sin estar sometido al escrutinio público», pero cree que no todo el mundo que está en política está expuesto. A su juicio, hay demasiada gente que acumula muchos trienios en cargos y que pasa desapercibida. «Y como dice el experto en Innovación Xavier Marcet, uno de los grandes retos para las organizaciones políticas es esquivar la mediocridad. Hay que apostar por el talento, que es lo que permite innovar y avanzar, aunque sea más difícil de gestionar que la mediocridad», sostiene.

Rodríguez Vaz siempre ha estado vinculado con el socialismo. Dice que uno tiene que creérselo mucho para afiliarse con 15 años... Confiesa que ha vivido la política con pasión y que siempre será así. «Pero en la vida no hay mal que por bien no venga. Y haberme ido al paro me permitió entender muchas cosas». Además, continúa, su «fracaso en política», le dio la oportunidad de trabajar y conocer el mundo de la empresa, «me dio la posibilidad de convertirme en doctor en la universidad y de disfrutar de cosas que antes no valoraba».

Desde 2013 pertenece a TACTIO y se dedica a la gestión del cambio en pequeñas y medianas empresas de España y Francia. Disfruta con su trabajo, pero la diferencia con el pasado es que ahora tiene vida fuera de ese trabajo. De hecho, sale mucho con su pareja y amigos, con la bici, el skate y el snowboard con sus hijos y tiene tiempo para leer y escribir.

«Me dejé convencer para liderar algo ilusionante» Roberto Uriarte | Podemos

Roberto Uriarte siempre ha defendido que «somos seres políticos por naturaleza». Él, de hecho, ha dedicado la mayor parte de su vida a enseñar Derecho Constitucional que es, a su juicio, el Derecho más político. Este bermeano de 57 años, que fue el primer secretario general de Podemos Euskadi, tiene claro que las movilizaciones del 15-M en 2011 marcaron un antes y un después en la política. «Ese tiempo fue increíble y daba gusto ver a mis alumnos recuperando la ilusión», recuerda con una sonrisa. Reconoce que cuando surgió dicho movimiento «vivíamos un ambiente de efervescencia en los círculos y en la calle, y me dejé convencer para liderar aquel proyecto que estaba naciendo con mucha ilusión y cero medios». Acabó dejándolo, aunque destaca que la política nunca se deja, «porque uno siempre se sigue preocupado por la realidad de la gente de a pie».

-¿Y por qué la abandonó?

-Tendemos a identificar la política con los cargos y con la gente que se aferra a ellos. Pero la política tiene que ser también pedagogía democrática radical. Y dimitir, como hice yo en Euskadi o como lo ha hecho Domenech en Cataluña, puede ser un buen recurso para advertir sobre los peligros que acechan a una organización de la que la gente espera que sea diferente a las otras y que sea diferente también de puertas adentro.

Hoy, Roberto Uriarte se dedica a «lo de siempre». Nunca dejó la Universidad. Incluso cuando lideraba Podemos, seguía impartiendo clases. Le encanta su trabajo, aunque confiesa que le entristece constatar que sus alumnos acaban trabajando «con menos derechos y con más precariedad y explotación que la generación anterior». Además de sus clases en la UPV, imparte charlas, escribe artículos de opinión en diversos medios, incluido este mismo, participa en tertulias...

Pero, además, le queda tiempo para compartir con su gente, para colaborar con una ONG e incluso para cultivar su huerto. «Y para disfrutar de ese regalo de la naturaleza que es Urdaibai», cuenta. Porque a Uriarte le gusta el campo, la montaña y la naturaleza. Y se define ecologista. Pero ecologista de «los de verdad», practicante.

«No podía defender aquello en lo que no creía» José Eugenio Azpíroz PP

«Hay vida después de la política. Y ahora me siento más libre y digo lo que pienso». Hace tres años José Eugenio Azpíroz (San Sebastián, 1955) hizo públicas sus discrepancias con la dirección del PP. Acababa de cumplir los 60. No se veía capaz de defender aquello en lo que no creía y, por coherencia, no podía encabezar de nuevo la lista del PP de Gipuzkoa al Congreso. «Me sentía incómodo porque no me identificaba con aquel proyecto y, por otro lado, llevaba mucho tiempo dedicándome a ello», relata el abogado donostiarra. Sin embargo, reconoce que no fue fácil «dejar una vida hecha».

En cualquier caso fue una decisión personal. No influyó nadie. Ni su familia. Su mujer, padres o hermanos siempre le respaldaron. «Lo hicieron sabiendo que mi posición política les podía incomodar», reflexiona. El exdirigente popular, que reside en Madrid hace años, entró en política por convicción y se fue porque quiso, aunque si hubiera querido seguir «quizá no me hubiesen dejado. Si eres un disidente, te conviertes en una piedra en el zapato».

En unos meses, Azpíroz cumplirá cuarenta años afiliado en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa. Ejerció 22 como diputado en Madrid y, antes, nueve de portavoz del PP en las Juntas Generales. Pero nunca dejó de lado su profesión. Y confiesa que ha ganado más dinero en la abogacía que en la política. «Ahora lo puede decir con claridad, aunque sé que hay gente que lo está pasando mal, con sueldos injustos...», lamenta.

Fue diputado y juntero pero, sobre todo, es abogado. «Lo seré hasta que me muera», asevera. Por eso sigue con su despacho y con casos que le llegan, sobre todo, de San Sebastián, su ciudad, a la que vuelve siempre que puede. Lo que ahora le impide hacerlo son las clases en la Universidad. Jamás pensó dedicarse a la docencia, pero lo hace satisfecho. A su juicio, «la Universidad es la vida. Quiero aportar una visión menos académica y más práctica vinculada a la política. Y tal y como están las cosas, hay temas de actualidad a diario».

-¿Y además del despacho y las clases...?

-Me gusta leer, pasear en llano y, como buen donostiarra -y ahora sin escolta- salir a tomar un vino con los amigos. También escribo artículos. Y me interesa la inteligencia artificial, lo que está en vanguardia, porque vivimos una revolución antropológica del ser humano...