Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta en la tarde noche del domingo frente al Palau de la Generalitat. LP

Las víctimas reaccionan al adiós de Mazón: «Falta autocrítica y sobra tacticismo político»

Los colectivos lamentan las escasas referencias a los afectados y niegan una vez más que hayan sido «manipulados o utilizados»

Manuel García

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

Las reacciones al discurso de Carlos Mazón no se han hecho esperar por parte de las asociaciones de víctimas. Todas ellas han salido muy decepcionadas ... por las palabras del aún presidente de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  10. 10 Claudia, la madre de familia que ha dejado atrás su vida para mudarse a una aldea en Galicia: «He encontrado mi lugar en el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las víctimas reaccionan al adiós de Mazón: «Falta autocrítica y sobra tacticismo político»

Las víctimas reaccionan al adiós de Mazón: «Falta autocrítica y sobra tacticismo político»