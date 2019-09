Las víctimas del franquismo reciben el homenaje de las instituciones en Donostia Homenaje a las víctimas del franquismo en San Sebastián / S. Santos Representantes de las principales instituciones vascas han participado en una ofrenda floral con motivo del Día de la Memoria Histórica EFE Viernes, 13 septiembre 2019, 15:11

Las víctimas del franquismo han recibido un sentido homenaje este viernes en San Sebastián, donde representantes de las principales instituciones vascas han participado en una ofrenda floral con motivo del Día de la Memoria Histórica que ha tenido lugar en el exterior del consistorio.

Representantes del Gobierno Vasco, como los consejeros Josu Erkoreka e Iñaki Arriola, además de miembros de la Diputación foral de Gipuzkoa, de las Juntas Generales del territorio y de la corporación donostiarra, encabezados por el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, han asistido a esta cita cargada de simbolismo, que ha tenido lugar ante la escultura 'Dual'.

Esta obra, de los artistas Amaia Mateos y Tomás Villanueva, representa la bahía de La Concha, el río Urumea, y la playa de La Zurriola sobre una gran plancha de acero con 400 agujeros, que recuerdan al mismo número de personas asesinadas en la ciudad por el franquismo.

Además de los ediles del PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, el homenaje ha contado con la participación de la portavoz foral, Eider Mendoza, y de la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, Aintzane Ezenarro, entre otras autoridades.

El acto ha arrancado, pasado el mediodía, con la interpretación de varias piezas conmemorativas por parte de la banda municipal de txistularis que se ha situado a un lado de la escultura 'Dual', custodiada por dos agentes de la Policía Municipal con uniforme de gala.

Seguidamente, Eneko Goia ha pronunciado un breve discurso en el que ha recordado el 83 aniversario de la entrada de los requetés en la capital guipuzcoana y la caída de la ciudad en manos de los sublevados contra la República, en el que ha explicado que «recordar no es querer reverdecer odios» y «dignificar a los que no lo fueron no significa renovar afrentas». «Simplemente -ha añadido-, supone poner luz a un largo período cubierto de miedos, ausencias, silencios e injusticias nunca reparadas».

Goia ha lamentado además que, después del tiempo transcurrido, «los esfuerzos por poner cifras a los perseguidos y represaliados, la dificultad de obtener datos concretos y documentación fidedigna dan fe de como se llevaron a cabo los crímenes y cómo durante décadas se eliminaron las pruebas y se paralizó a los testigos».

Tras las palabras del alcalde, los sones de la banda de txistularis ha vuelto a escucharse mientras los asistentes, varios de los cuales portaban ikurriñas y banderas de la II República Española, insertaban flores en los agujeros de la escultura 'Dual'.

Al término del homenaje, la portavoz juntera del PSE/EE, Susana García Chueca, ha asegurado, en una nota remitida a los medios, que «las generaciones futuras no pueden olvidar lo que aquí pasó durante 40 años», ni «olvidar a las víctimas del franquismo simplemente por ética democrática».

Por su parte, el coordinador local de EA, Jabier Estebanez, que también ha acudido al homenaje, ha recordado, en otro comunicado, que «las víctimas de la masacre del golpe franquista, como las de los años posteriores eran ciudadanos que merecen un reconocimiento».