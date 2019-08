«Este verano hay más policías para hacer frente a las agresiones sexuales» El alcalde donostiarra confirma que lo que más le preocupa en Semana Grande es la seguridad, en especial la de las mujeres M. Á. M. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 11 agosto 2019, 08:46

El alcalde de San Sebastián admite que lo que más le preocupa durante las fiestas es la seguridad, en especial en lo relativo a las agresiones sexuales. Subraya que este año hay más policías municipales y ertzainas.

-¿Son las posibles agresiones sexuales lo que más preocupa al alcalde?

-De cara a la Aste Nagusia, sí. Lo que más me preocupa es la seguridad en general, y dentro de este ámbito, el problema de las agresiones sexuales. Por todo lo que comportan y porque generan situaciones absolutamente indeseables.

-Este año ha habido un problema de efectivos policiales por la formación que han estado recibiendo muchos agentes los últimos meses ¿Cómo se va a cubrir la Semana Grande?

-Vamos a tener más efectivos que otros años, tanto de la Guardia Municipal como de la Ertzaintza. Sí hay un problema de interinidad en el cuerpo al que tenemos que dar respuesta a largo plazo, pero de cara a las necesidades de la Aste Nagusia, están cubiertas y no va a haber falta de recursos.

-¿Cómo asiste a la polémica por el folleto de recomendaciones de la Ertzaintza a las mujeres para evitar ser agredidas?

-Es una polémica en un vaso de agua. Que la libertad de las mujeres se pueda ver comprometida es culpa de los indeseables que las atacan, no de un folleto que da recomendaciones. Lo único hace la Ertzaintza es dar unas recomendaciones ante una situación que ya nos gustaría que no existiera, pero que existe. Hay otro folleto sobre prevención de robos en fiestas y no ha causado polémica...