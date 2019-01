«El vasco es universal... o no es» Los cinco galardonados por los premios Sabino Arana, ayer en el escenario del Teatro Arriaga, con Urkullu, Ortuzar y Atutxa. / P. URRESTI Los premios Sabino Arana distinguen a figuras como el expresidente del FMI ISABEL URRUTIA BILBAO. Lunes, 28 enero 2019, 09:33

El Teatro Arriaga acogió ayer la 30° edición de los premios Sabino Arana y más de 1.000 socios y simpatizantes de la entidad abertzale abarrotaron los palcos y las butacas de patio. Los cinco galardonados de esta edición, que ya han cumplido entre 50 y 89 años, llevan un buen puñado de décadas comprometidos con su trabajo. Todos ellos, en función de su especialidad, contribuyen a «un proyecto de país» en la medida en que «encarnan nuestros valores más preciados», en palabras del presidente de la Fundación Sabino Arana, Juan María Atutxa. Justicia, cultura, deporte, diálogo, cosmopolitismo... «y la más justa de las causas, la de la igualdad (entre hombres y mujeres)» son algunas de las motivaciones que marcan el día a día de los premiados.

El más veterano y primero en recoger su galardón fue el sacerdote bilbaíno Txomin Bereciartua, que subió al escenario agarrado al brazo de Atutxa. «Qué diferencia a la primera vez que pisé este escenario. Tenía diez añitos y canté como enanito en la opereta 'Blancanieves y los siete enanitos' del maestro Zubizarreta, organista de Begoña y director de nuestro corito», evocaba el impulsor del Movimiento Scout Católico en el País Vasco, de Unesco Etxea y de la Fundación Novia Salcedo, volcada en la integración de los más jóvenes en el mundo laboral. «He intentado ser un buen cura y un eficaz promotor... Todo en tiempos difíciles, en un entorno social y eclesial no propicio y receloso, un pelín incomprendido y más de una vez hasta peligroso».

Trilogía del Baztán

El testigo lo tomó la escritora donostiarra Dolores Redondo, muy emocionada y orgullosa, sobre todo al recalcar su empeño en situar la acción de la Trilogía del Baztán «en un pueblo de 3.000 habitantes, incluyendo palabras en euskera y con alusiones a la mitología vasconavarra». Nadie ni nada le hicieron cambiar su enfoque. Traducida a más de 35 idiomas, el impacto de su obra ha disparado la popularidad del paisaje y paisanaje navarros. .

Un poder que también tiene el director de orquesta vitoriano Juanjo Mena, que recorre cada temporada los mejores escenarios del mundo. Muy respetado por orquestas de la talla de la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Montreal o la BBC Philharmonic, no ha perdido el espíritu de sus inicios. De trato llano, tenaz y curioso, mantiene viva la llama del legado de Carmelo Bernaola. «Mi maestro, mi mentor, mi guía», recordó el director alavés. La huella de Bernaola es indeleble. Por eso ayer, en sintonía con las enseñanzas recibidas, tampoco se olvidó de los más jóvenes: «Estimadas instituciones de la educación y la cultura, pongamos un director de coro, un músico en cada una de las ikastolas de este país e invirtamos en el futuro de nuestra sociedad».

De tradiciones arraigadas también habló Ana Urquijo, expresidenta del Athletic y abogada, en un entrañable homenaje a Rufino, su padre, que le inculcó el amor a la camiseta rojiblanca y al Derecho.

El colofón llegó con el economista de Bayona Michel Camdessus, exgobernador del Banco de Francia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Una experiencia dilatadísima que dio autoridad y empaque a su reflexiones: «El vasco es universal o... no es. Como cantan los versos históricos del Gernikako Arbola: 'nuestro árbol bendito da y distribuye su fruto en el mundo entero'. Ahora más que nunca los problemas y oportunidades no tienen fronteras. Hay que buscar soluciones mundiales. Es hora de fortalecer el multilateralismo contra un proteccionismo excluyente». Y no dudó en parafrasear a José María Arizmendiarrieta, fundador de Mondragón Corporación Cooperativa: «A seguir empujando a la humanidad hacia adelante, lejos y en lo alto».