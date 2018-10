El PP vasco ve cada vez más difícil poder respaldar los Presupuestos de Urkullu Alfonso Alonso, Borja Sémper y Amaya Fernández, ayer. / I. ONANDIA Alonso advierte que la colaboración con el PNV se hace «imposible» si los jeltzales no cambian de rumbo tanto en Vitoria como en Madrid AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 octubre 2018, 06:42

Alfonso Alonso ha vuelto a constatar la distancia que separa al PP del PNV. Un escenario que ha venido acentuándose desde que los cinco diputados jeltzales facilitaron el desalojo de Mariano Rajoy de la Moncloa y que ayer el presidente de los populares vascos evidenció de nuevo al verbalizar el posible desmarque del PP a los Presupuestos vascos.

El líder del PP en Euskadi manifestó que los populares no están dispuestos a pasar por el aro presupuestario y ceder así sus nueve abstenciones en el Parlamento Vasco -como lo han venido haciendo los dos últimos años- mientras el PNV no cambie de rumbo en su estrategia política y económica, tanto en Vitoria como en Madrid, cerrando de esta manera casi definitivamente el apoyo del PP a las Cuentas autonómicas.

Alonso lo dijo, además, después de comprobar que la colaboración de su grupo con el Gobierno Vasco «se va haciendo imposible». Y no solamente por que aún escuece la moción de censura a Rajoy, o el rumbo soberanista que el PNV ha emprendido de la mano de EH Bildu en la ponencia de autogobierno para la reforma del nuevo estatus, sino por el posible apoyo jeltzale -como «facilitador», apuntó- al proyecto de los Presupuestos Generales que están pergeñando el PSOE y Podemos. «Hemos apoyado dos años al PNV, pero hasta aquí hemos llegado. No pueden utilizar el apoyo leal, sincero y responsable del PP para pactar con Bildu aquí y con Podemos en Madrid», dijo Alonso en alusión al acuerdo rubricado la semana pasada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y que, a su juicio, es «ilegal, genera incertidumbre económica y aumenta los impuestos a las clases medias». «Estas alianzas del PNV con un camino que lleva a España y al País Vasco a una situación de riesgo vienen a dificultar más cualquier posibilidad de colaboración con el PP», censuró.

Una reunión infructuosa

La primera reunión que Alonso mantuvo con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, la semana pasada ya resultó infructuosa. Aquel encuentro constató la fractura en la relación PNV-PP, pero también fue una excusa para comprobar la falta de sintonía de los populares con algunas de las medidas económicas que el Gobierno Vasco contempla en su proyecto presupuestario, como la subida de un 2,25% en RGI y el mismo porcentaje para los salarios de los empleados públicos del Ejecutivo autonómico. Unas discrepancias que, según manifestó ayer Alonso, no se van a volver a debatir en una reunión privada con el Azpiazu, ya que el líder de los populares vascos adelantó que no tiene intención de volver a reunirse con el consejero mientras el PNV no dé marcha atrás y se retracte del pacto del nuevo estatus que tiene acordado con EH Bildu en la ponencia de autogobierno. Una línea roja del PP que los jeltzales no están dispuestos a asumir.