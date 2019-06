Alonso: «Si el PNV fortalece vínculos con Bildu en Navarra, habrá consecuencias en Euskadi» El PP vasco prepara para el 13 y 14 de septiembre una convención de «ideas» en Donostia para rearmar su proyecto político AINHOA MUÑOZ Lunes, 3 junio 2019, 13:46

La pugna por alcanzar el poder en Euskadi y Navarra tras las elecciones del 26-M vuelven a sacar a relucir las líneas rojas de los partidos. El último en sumarse a la ola de condiciones inquebrantables para ceder su apoyo ha sido Alfonso Alonso. El líder del PP vasco ha sido claro y taxativo: «Si el PNV fortalece vínculos con Bildu en Navarra, habrá consecuencias en Euskadi». «Tonterías -ha insistido- las justas».

El presidente de los populares vascos ha comparecido en rueda de prensa en Vitoria después de varias reuniones de su Ejecutiva para tratar de rearmar su proyecto político en Euskadi tras el batacazo en las urnas. Unos encuentros que han empujado a la formación a tomar la determinación de preparar una convención de «ideas» para los próximos 13 y 14 de septiembre, en San Sebastián. ¿El objetivo? Erigirse como la única alternativa «foralista y constitucional» en Euskadi.

Alonso ha vuelto a tender la mano al lehendakari, Iñigo Urkullu, para colaborar en el último ejercicio de una legislatura «estancada» por sus acercamientos, sobre todo en materia de autogobierno, a EH Bildu. Por eso, ha manifestado que las posibles alianzas que se conformen en Navarra para desbancar a Navarra Suma de la presidencia de la Comunidad foral, tendrá efectos negativos en la relación PNV-PP en Euskadi. «Si el PNV -en referencia a Geroa Bai- forma una alternativa en Navarra, imposibilita los acuerdos en Euskadi». «La colaboración con el PP no es posible si el PNV fortalece sus vínculos con Bildu. No es posible la colaboración con el PP si forman una alternativa contra Navarra Suma. Las tonterías en Navarra tienen consecuencias en el País Vasco», ha insistido en más de una ocasión.

El dirigente popular ha dejado así claro que Javier Esparza, candidato de la coalición Navarra Suma que integran UPN, PP y Ciudadanos, y que se hizo con el mayor número de papeletas en los comicios del 26 de mayo, tiene que ser el próximo presidente de la Comunidad foral. Y que cualquier estrategia que manejen el resto de partidos para sumar una mayoría alternativa que frene a la derecha, tendrá un reflejo directo en el apoyo que el PP puede dar al Gobierno Vasco una vez que se abra la veda de la negociación de los Presupuestos vascos.

Las palabras de Alonso vuelven a poner en evidencia la relación directa que existe entre Euskadi y Navarra a la hora de estrechar relaciones políticas e institucionales. Ya lo hizo también el presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB), Joseba Egibar, que condicionó pactar con el PSE-EE a que los socialistas veten a la derecha en Navarra.

Para que no gobierne Navarra Suma, es necesario que Geroa Bai, EH Bildu, PSN y Podemos sumen fuerzas. La condición de Alonso, además, ha sido extensible a una abstención de los jeltzales. «Tampoco vale», ha dicho fuera de micrófonos.

El presidente del PP vasco, no obstante, no ha marcado únicamente esa línea roja para sentarse a negociar con Urkullu las próximas Cuentas vascas. Y a pesar de asegurar que la formación que dirige tiene la voluntad «proactiva» de colaborar con el Ejecutivo autonómico -y que «aún es junio como para estar hablando de los Presupuestos»- también ha manifestado que «la colaboración con el PNV es incompatible con emprender un camino soberanista con Bildu», en referencia a la articulación del nuevo estatus político en el que trabaja el Parlamento Vasco.

Los populares, en cualquier caso, preparan ya la convención que tendrá lugar en la capital guipuzcoana. En ella, se expondrá una ponencia política e ideológica que dirigirá la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, de la mano de Esteban Goti; y una ponencia económica y social que Alonso ha encomendado a Ana Morales, portavoz del partido en las Juntas Generales de Araba, que irá de la mano de Ignacio Marco-Gardoqui.

Conscientes de la debacle electoral y después de comprobar que su proyecto político cuenta con cada vez menos respaldo social en Euskadi, Alonso busca «situar con claridad la posición del partido» para «reforzar y ampliar las bases». Él, en cualquier caso, ha vuelto a insistir en que el PP vasco es «radicalmente moderado», alejándose así nuevamente de cualquier vinculación con la dirección del PP nacional y con el giro a la derecha que ha experimentado la formación desde que Pablo Casado se instaló en Génova.