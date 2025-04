Urkullu-Sánchez, una relación epistolar casi unidireccional

Miguel Villameriel San Sebastián Domingo, 2 de mayo 2021, 14:43 Comenta Compartir

Los avances tecnológicos de las última décadas han reducido a la mínima expresión la correspondencia postal, que durante siglos fue el principal canal de comunicación entre personas, aunque el envío de cartas aún tiene un estatus importante en las comunicaciones institucionales. El lehendakari, Iñigo Urkullu, no duda en recurrir a las misivas cuando quiere trasladar una petición oficial a su interlocutor y, desde que estalló la pandemia, ha remitido una decena de cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle diversas preocupaciones. La última de ellas se la envió el pasado 22 de abril para solicitarle oficialmente la prórroga del estado de alarma y aún no ha recibido una respuesta desde Moncloa. No es algo excepcional, ya que la relación epistolar entre Urkullu y Sánchez es poco fluida, casi unidireccional, por las escasas respuestas desde Moncloa hacia Vitoria.

Ampliar Encabezamiento de la última carta que Urkullu ha enviado a Sánchez para pedir la prórroga del estado de alarma.

Las cartas oficiales con el membrete de Lehendakaritza tampoco son la vía de comunicación más habitual para Urkullu, que suele preferir los mensajes de texto a través del teléfono móvil para las comunicaciones convencionales, pero cuando dichos contactos no dan el resultado esperado, recurre a la notificación escrita de toda la vida. El problema es que Sánchez no es muy dado a mantener correspondencia con los líderes autonómicos, lo que en alguna ocasión ha provocado tirantez entre ambos dirigentes. Este jueves, a su llegada al Parlamento, Urkullu lamentó que no solo no ha recibido una respuesta a su última carta, sino que Sánchez «ni siquiera me ha dado acuse de recibo».

«Ni acuse de recibo»

El mayor encontronazo entre ambos se produjo el pasado verano, cuando Urkullu estuvo a punto de dar plantón a Sánchez en la conferencia de presidentes que se celebró en julio en San Millán de la Cogolla, de forma presencial, después de haber participado en las catorce reuniones telemáticas del primer estado de alarma. Los días previos a aquella cita en La Rioja, el lehendakari fue rumiando un enfado creciente hacia Sánchez después de que no contestase a sus continuos llamamientos para que convocara la comisión mixta del Concierto Económico. Lo que más decepcionó a Urkullu es que Sánchez «ni siquiera hizo acuse de recibo» a sus dos emplazamientos por escrito. Casi como ahora.

El propio lehendakari se sinceró entonces en una entrevista en este periódico. «Este tipo de actitudes me duelen porque son una descortesía y una falta de tacto. No cuesta nada decir: 'He recibido la carta, la voy a analizar y te responderé'. Pero no hacer ni acuse de recibo...», se lamentaba un dirigente que otorga mucha importancia a las formas.

A pesar de que Sánchez conoce de primera mano la pulcritud institucional con la que se maneja Urkullu, en los últimos meses no se ha esforzado demasiado en contestar con rapidez a las cartas que le han llegado desde Lehendakaritza. Ahora está pendiente de respuesta la petición de prorrogar el estado de alarma, pero en los últimos meses el lehendakari también ha remitido a Moncloa misivas para instarle a acordar mecanismos jurídicos que den «garantías jurídicas» a las comunidades autónomas o para trasladarle el plan 'Euskadi Next' para los fondos europeos. También ha escrito a Sánchez en calidad de presidente de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra para preguntar por el cierre de ocho pasos en la muga con Francia.

La carta más importante que Urkullu ha enviado a Sánchez en el último año es la que remitió el pasado 23 de octubre para solicitar oficialmente un nuevo estado de alarma, lo que desencadenó el actual decreto de alarma.